Il ‘primato personale’ alla Mezza Maratona dei Fiori

TERMOLI. Con la primavera esplode la voglia di podismo e di agonismo: le prime maratone di prestigio, i titoli europei di corsa su strada, ci sono numerosi eventi ‘in the road’, tra questi, anche la ‘Mezza Maratona dei Fiori’, che si è disputata a San Benedetto del Tronto, domenica scorsa. A segnare il proprio primato personale è stato il master maschile 45 Daniele Di Gennaro, dell’Athletic Club Termoli.

“Domenica, a San Benedetto del Tronto, si sono svolti i Campionati Italiani Master di Mezza Maratona (21 km e 97 metri). Alla partenza c’erano 1450 uomini e 370 donne. È stata una gara bellissima, caratterizzata da temperature fresche, e si respirava un’atmosfera di determinazione, con tutti i partecipanti desiderosi di dare il meglio di sé. Anche io, infatti, sono riuscito a stabilire il mio nuovo record personale, con un tempo di 1:23:48.

Al 14° chilometro ho avvertito un leggero affaticamento, ma subito ho pensato ai sacrifici fatti per prepararmi a questi campionati e la mia reazione è stata molto positiva. Prima della mezza maratona, avevo partecipato a due gare di 10 km, una a Foggia e l’altra a Pescara, dove ho ottenuto anche in quelle il mio miglior tempo.

Ieri sono stato il primo master del basso Molise con il miglior tempo, così come nelle gare di 10 km, dove sono riuscito a conquistare il titolo di master più forte. Sebbene avessi la possibilità di fare meglio, al 14° chilometro, quando ho sentito la crisi, ho fatto una scelta razionale e non ho buttato via la gara. Altrimenti, avrei perso una domenica delle Palme unica.

Il mio ringraziamento va oltre alla mia famiglia, alla mia nutrizionista Eleonora Iorio, e al mio preparatore Gianni Di Blasio, che con passione e sempre con grande attenzione mi supporta passo dopo passo, sia prima che durante la gara. Il prossimo obiettivo sarà un nuovo record alla mezza maratona della Costa dei Trabocchi. Ora mi concentrerò sul massimo recupero, con il prossimo appuntamento fissato per il 18 maggio a Foggia, dove si terranno i Campionati Italiani”.

“Non è la vittoria a definire un atleta, ma la determinazione con cui affronta ogni sfida”.