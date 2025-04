L’hockey di Campomarino si proietta in Europa

CAMPOMARINO. Con il talento di Emanuel Mendola e Ilaria Chisena in Spagna e due campus di alto livello previsti ad agosto, il Kemarin HIL consolida la sua presenza nella mappa europea dell’hockey in linea.

Con l’arrivo della Pasqua, la Spagna si trasforma nell’epicentro della Sparta Cup. La regione catalana si prepara ad accogliere una nuova edizione di questo prestigioso torneo che, da oltre quindici anni, riunisce le migliori squadre locali e i club più rappresentativi dell’Unione Europea.

E anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, Campomarino sarà rappresentata in questo importante evento. Alla figura ormai consolidata di Emanuel Mendola, punto di riferimento del Kemarin HIL, si aggiunge Ilaria Chisena, che diventerà la prima giocatrice del club a partecipare in due categorie del torneo. Entrambi indosseranno i colori dei Mighty Goats nella categoria mista, mentre Chisena scenderà in pista anche con la squadra Pony, nella competizione femminile.

Questo viaggio non è solo una nuova esperienza sportiva: è la dimostrazione concreta che la crescita dell’hockey a Campomarino non è frutto del caso, ma il risultato diretto di un impegno costante nell’allenamento, nella formazione e nella passione per questo sport. Mendola e Chisena saranno ancora una volta ambasciatori del Kemarin HIL a livello internazionale.

Campomarino internazionale: Iron Hockey arriva in Italia

Ma il processo di internazionalizzazione dell’hockey a Campomarino non si ferma alla Sparta Cup. Il mese di agosto segnerà un prima e un dopo nella storia del Kemarin HIL, grazie a un accordo storico con il format competitivo internazionale Iron Hockey, attivo da oltre tredici anni in Europa e America.

Dal 25 al 29 agosto, Campomarino ospiterà due campus di allenamento di altissimo livello, con atleti iscritti da tutta Italia e anche da altri Paesi. Un’iniziativa che non solo valorizzerà i talenti locali, ma consoliderà Campomarino come un punto di riferimento per lo sviluppo e la formazione dell’hockey in linea a livello internazionale.

Lo staff tecnico che approderà a Campomarino è, semplicemente, di altissimo profilo: saranno presenti Andrea Bellini, capitano della Nazionale Italiana; Mattia Mai, portiere della Azzurra; Martina Gavazzi, allenatrice della Nazionale Junior Femminile; Gloria Padovan, capitana della selezione Junior; e Alessia Bergamini, giocatrice della Nazionale femminile. E si prevede l’arrivo di qualche altra grande sorpresa che verrà annunciata nei prossimi giorni.

Al loro fianco, Gonzalo Rosselot Penice, Head Coach del Kemarin HIL e rappresentante di Iron Hockey Europa, guiderà gli allenamenti con un approccio distintivo: neuroscienze applicate allo sport, analisi video e metodologie avanzate per lo sviluppo della performance cognitiva e motoria.

Anche Mendola e Chisena faranno parte dello staff tecnico, con un ruolo chiave nella categoria dei bambini, dove metteranno a disposizione la loro esperienza per contribuire alla crescita della prossima generazione di atleti.

Un progetto che si consolida e guarda al futuro

Ciò che era nato come un sogno sportivo in un angolo d’Italia oggi si proietta con forza verso il continente. Il Kemarin HIL non si limita a competere: ispira, forma e trasforma. E in ogni passo compiuto dai suoi atleti e allenatori, si rafforza un’identità fondata sul talento, sul lavoro e su una visione chiara del futuro.

Campomarino non è più solo una città dove si gioca a hockey. Campomarino è hockey.