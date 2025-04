L’Istituto “Alfano-Perrotta” si qualifica per le finali regionali di pallavolo

TERMOLI. Ottimi risultati per l’Istituto “Alfano-Perrotta” che conquista il primo posto sia nella competizione maschile che in quella femminile nella fase distrettuale di pallavolo, qualificandosi così per le finali regionali.

La squadra femminile dell’istituto ha dimostrato grande preparazione tecnica e spirito di squadra durante le partite della fase distrettuale, superando tutti gli avversari e guadagnandosi meritatamente l’accesso alla fase successiva del torneo come prima classificata. Le atlete protagoniste di questo importante traguardo sono: Anna Gallo, Mina D’Onofrio, Alessia Soprano, Gaia Orlando, Claudia Muccino, Sophie Buonanno, Alessandra Pezzano, Laura Falbo, Chiara Sciarretta e Camilla Martelli.

Anche la squadra maschile ha brillato durante tutta la competizione, conquistando il primo posto nella fase distrettuale e assicurandosi così l’accesso alle finali regionali. Gli atleti che hanno contribuito a questo successo sono: Christian Moccia, Luca Cannarsa, Lorenzo Atterrato, Luca Montagnese, Simone de Iuliis, Emanuele Fantetti, Giuseppe Ciuffreda, Luca Occhionero, Giuseppe Bontempo, Andrea Rotondo e Paolo Occhionero.

I giovani atleti dell’Istituto “Alfano-Perrotta” si preparano ora ad affrontare le finali regionali nelle quali rappresenteranno il proprio distretto con l’obiettivo di continuare il percorso vincente intrapreso.

Il successo è stato accompagnato dalla guida esperta dei docenti accompagnatori: Andrea Putzu e Paola Scrascia per la squadra femminile, Nicola Fonzo per la squadra maschile.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento agli studenti atleti per l’impegno e la dedizione dimostrati, e ai docenti accompagnatori per la loro preziosa guida», ha dichiarato la Dirigente Scolastica. «Questi risultati testimoniano l’eccellenza del nostro istituto non solo in ambito scolastico, ma anche in quello sportivo. Auguro alle nostre squadre di continuare su questa strada anche nelle finali regionali, rappresentando con orgoglio i valori dell’Istituto “Alfano-Perrotta”.»

Complimenti agli studenti e ai docenti che hanno contribuito a questo doppio successo sportivo.