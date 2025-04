Addio Francesco, il Papa che si è donato fino all’ultimo giorno

ROMA. In una giornata intensa di emozione e raccoglimento, si sono svolti i funerali di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli, insieme a capi di Stato e leader religiosi di ogni parte del mondo, si sono stretti attorno al Papa defunto, rendendogli l’ultimo commosso omaggio.

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, ha lasciato un’impronta indelebile nel pontificato, dal 2013 fino alla sua scomparsa. Primo Papa latinoamericano della storia, ha portato avanti un progetto di rinnovamento, centrato sulla misericordia, la giustizia sociale, la cura della casa comune e il dialogo tra i popoli.

La celebrazione è stata caratterizzata da solennità e semplicità, come lo stesso Francesco aveva voluto. Durante la Messa esequiale, più volte si sono levati lunghi applausi, mentre lacrime e abbracci tra i presenti testimoniavano la commozione collettiva. il feretro è stato accolto da una folla silenziosa e addolorata.

Nell’omelia, il cardinale decano Re ha tracciato il profilo spirituale di Papa Francesco, ricordandone il costante impegno per la pace:

“Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, Papa Francesco ha incessantemente elevato la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa, perché la guerra – diceva – è solo morte, distruzione di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era”, ha detto Re, suscitando l’applauso dei fedeli.

“Costruire ponti e non muri” era una delle esortazioni ricorrenti di Francesco, come ha ricordato ancora il Cardinale: il suo pontificato ha unito il servizio della fede con il servizio all’uomo, in tutte le sue dimensioni. “Si è speso senza misura per gli ultimi della terra”, per gli emarginati e per chi viveva ai margini della società, rendendo la Chiesa una casa dalle porte sempre aperte.

Particolare attenzione è stata dedicata ai suoi gesti profetici: il primo viaggio a Lampedusa, il pellegrinaggio a Lesbo insieme al Patriarca Ecumenico e all’Arcivescovo di Atene, la Messa celebrata al confine tra Messico e Stati Uniti, fino allo storico viaggio in Iraq nel 2021, sfidando ogni rischio.

“Papa Francesco ha condiviso ansie, sofferenze e speranze del nostro tempo, confortando e incoraggiando con parole semplici e dirette”, ha sottolineato Re. Il suo magistero ha sempre sottolineato la cultura dell’incontro contro la cultura dello scarto, facendo della fraternità il filo rosso del pontificato, come espresso nell’enciclica “Fratelli tutti”.

Negli ultimi tempi, segnati dalla malattia e dalla fragilità fisica, Papa Francesco ha scelto di donarsi fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. “Ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore”, ha ricordato ancora il cardinale, “amando il suo gregge fino a dare tutto se stesso”.

Con la conclusione dei funerali, il mondo ha salutato una guida capace di indicare cammini di pace, misericordia e fratellanza universale. Il messaggio di Papa Francesco rimarrà come una luce viva nel cuore della Chiesa e dell’umanità intera.