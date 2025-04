Al via l’installazione dei nuovi varchi elettronici

TERMOLI. Al via oggi l’installazione dei nuovi varchi elettronici nel centro storico.

È cominciata oggi l’installazione dei due nuovi varchi elettronici previsti dal piano di riorganizzazione del traffico e della sicurezza urbana del centro storico di Termoli. Le telecamere, che saranno operative in via Federico di Svevia (all’ingresso del borgo antico) e in via Alfano (dall’accesso di via Fratelli Brigida), segneranno il ripristino delle Zone a Traffico Limitato (Ztl) in quelle aree.

Si tratta di dispositivi di ultima generazione, capaci di leggere non solo le targhe degli autoveicoli ma anche quelle dei ciclomotori. L’obiettivo è duplice: da un lato disciplinare meglio l’accesso al centro storico, dall’altro garantire un maggior presidio contro atti vandalici e furti, grazie alla videosorveglianza attiva.

Il Ministero dell’Interno ha già espresso parere favorevole al progetto. Dopo il montaggio, è previsto un mese di pre-esercizio, durante il quale l’amministrazione comunale procederà anche a una revisione del regolamento Ztl, adeguandolo al nuovo sistema.

L’entrata in funzione effettiva dei varchi dovrebbe avvenire entro la fine della primavera 2025, in tempo per la stagione estiva. Come già accade per gli altri impianti presenti in città, anche questi saranno gestiti dalla sala operativa della Polizia Locale, che monitorerà gli accessi e sanzionerà automaticamente quelli non autorizzati.

Il database conterrà le targhe di chi è autorizzato a transitare nelle due vie interessate, mentre i trasgressori riceveranno il verbale direttamente a casa.