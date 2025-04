Area urbana di Termoli: nuove opportunità per i disoccupati Over 40 con il progetto For

TERMOLI. Approvate nuove opportunità per i Disoccupati Over 40 con il Progetto For.

Il Comune di Termoli per la rispettiva Area Urbana ha varato una nuova iniziativa nell’ambito del programma POR Molise FESR/FSE 2014-2020 che promette di offrire opportunità concrete a coloro che incontrano difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro, in particolare i disoccupati tra i 41 e i 60 anni. Il progetto, denominato “FOR” (Formazione, Orientamento e Riqualificazione), mira a facilitare l’inserimento lavorativo attraverso 33 tirocini extracurriculari distribuiti nell’area urbana del Comune e dei Comuni limitrofi.

Il Progetto FOR: Cosa Offre?

Il progetto FOR punta a coniugare formazione teorica e pratica per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con successo il mercato del lavoro. I partecipanti beneficeranno di:

Un indennità mensile di 600 euro per sei mesi.

per sei mesi. Percorsi di formazione e orientamento , suddivisi in 72 ore totali, inclusi moduli di base e tutoraggio specialistico.

, suddivisi in 72 ore totali, inclusi moduli di base e tutoraggio specialistico. Un’esperienza concreta presso le aziende del territorio.

I numeri del progetto:

22 tirocini previsti a Termoli.

previsti a Termoli. 6 tirocini a Campomarino.

a Campomarino. 3 tirocini a Guglionesi.

a Guglionesi. 2 tirocini a San Giacomo degli Schiavoni.

L’obiettivo è duplice: migliorare l’occupabilità dei tirocinanti e permettere alle aziende di valutare potenziali collaboratori in un contesto pratico.

Come Funziona?

Le aziende del settore privato con sede legale o operativa nell’area urbana di Termoli possono candidarsi per ospitare tirocinanti, collaborando con il soggetto promotore, Holder Solution S.r.l., incaricato della gestione del progetto. I tirocini, pur non configurandosi come rapporti di lavoro, rappresentano un ponte verso l’assunzione grazie all’esperienza e alle competenze acquisite.

Per i tirocinanti è richiesta:

La residenza in uno dei quattro Comuni coinvolti.

Lo stato di disoccupazione con registrazione al Centro per l’Impiego.

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Fondi e Prospettive

L’intera iniziativa è finanziata con uno stanziamento di quasi 300.000 euro, provenienti dai fondi residui del programma POC. Di questi, una parte significativa è destinata al rimborso delle indennità, mentre il resto copre i costi organizzativi e formativi.

Scadenze e Futuro

Le domande per partecipare devono essere presentate entro il 31 agosto 2025, salvo proroghe. Le selezioni seguono una procedura a sportello, garantendo trasparenza e priorità secondo l’ordine di arrivo.

Con il progetto FOR, il Comune di Termoli non solo offre un’opportunità concreta ai disoccupati, ma rafforza anche il tessuto economico e sociale dell’area urbana. Una grande occasione per rilanciare il territorio e dare nuova speranza a chi è alla ricerca di una seconda chance lavorativa.