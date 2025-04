Aria pulita e clima mite: a Termoli l’inizio del 2025 è all’insegna della salute ambientale: il monitoraggio

TERMOLI. Un’aria sorprendentemente pulita, temperature superiori alla media e un avvio lento della stagione pollinica: il primo trimestre del 2025 regala a Termoli un quadro atmosferico positivo, come emerge dal dettagliato rapporto trimestrale redatto dal Comune e supportato dai dati Copernicus ed ERA5.

Qualità dell’Aria: il Buono domina la scena

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, l’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) ha mantenuto livelli confortanti per la popolazione. Su 90 giorni analizzati, la maggior parte ha registrato la classificazione “Buono”, con brevi parentesi di “Moderato” e nessun episodio critico o allarmante.

A colpire sono soprattutto i dati relativi a PM10 e PM2.5, il particolato atmosferico spesso accusato di minacciare la salute respiratoria: i livelli registrati sono rimasti quasi sempre al di sotto delle soglie di attenzione, ben distanti dalle categorie “Scarso” o “Molto Scarso”. Anche i valori di NO2 (biossido di azoto), spesso associati al traffico veicolare, sono risultati costantemente contenuti.

Un’eccezione parziale è rappresentata dall’Ozono (O3), che ha mostrato punte più alte soprattutto nelle ore centrali della giornata, complici le condizioni meteo favorevoli alla sua formazione. Tuttavia, i livelli non hanno mai oltrepassato la soglia di rischio.

Temperature oltre la media: inverno mite

Gennaio ha chiuso con una media giornaliera di 10,2°C, seguito da 9,5°C a febbraio e 11,6°C a marzo. Si tratta di valori superiori alla media storica, suggerendo un inizio d’anno climaticamente più caldo del consueto. Anche le precipitazioni sono risultate regolari: marzo è stato particolarmente piovoso con ben 111 mm, quasi il doppio rispetto a gennaio.

Pollini: marzo accende il motore della stagione allergica

Dopo due mesi, praticamente privi di attività pollinica, marzo ha segnato l’avvio della stagione con la comparsa graduale di specie allergeniche. Le Graminacee e la Betulla, in particolare, hanno mostrato una crescita progressiva, pur mantenendosi entro soglie basse o moderate. L’Ontano, attivo già a febbraio, ha continuato a rilasciare polline con regolarità.

Secondo il calendario elaborato in collaborazione con ISPRA, marzo ha fatto registrare livelli medi pari a 1,32 granuli/m³ per Betulla e 1,3 per Graminacee, valori che aumenteranno probabilmente in aprile e maggio, mesi tradizionalmente più critici per gli allergici.

La salute ringrazia

La combinazione tra aria pulita, clima mite e bassa pressione pollinica ha creato condizioni ideali per la popolazione, incluse le persone sensibili. Nessun giorno ha richiesto limitazioni delle attività all’aperto, e anche le fasce vulnerabili hanno potuto godere di un ambiente favorevole.

Conclusione: un trimestre da promuovere

Il report non lascia dubbi: Termoli ha vissuto un inizio 2025 all’insegna del benessere ambientale, un dato che incoraggia non solo la cittadinanza, ma anche le amministrazioni a continuare su questa rotta, potenziando le politiche urbane di sostenibilità e controllo delle emissioni.

La vera sfida arriverà con l’estate e le sue tipiche criticità: ma per ora, Termoli può respirare a pieni polmoni.