Assalto esplosivo al postamat di San Felice: i ladri portano via 15mila euro

SAN FELICE DEL MOLISE. Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, intorno alle 2:20, un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria il postamat situato nei pressi del Municipio di San Felice del Molise. Le forti esplosioni hanno distrutto completamente l’apparecchio, causando danni ingenti alla struttura e mettendo in allerta le forze dell’ordine.

I ladri sono riusciti a sottrarre una somma di circa 15.000 euro, prima di fuggire dalla scena. L’intervento immediato dei carabinieri della compagnia di Termoli ha permesso di avviare rapidamente le indagini. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri della Polizia di Stato per verificare la presenza di eventuali ordigni residui e garantire la sicurezza dell’area.

Le autorità hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili di questo audace colpo. Il sindaco Corrado Zara è subito giunto sul posto.

Fortunatamente, l’esplosione non ha causato feriti, ma ha lasciato la comunità preoccupata per la sicurezza della zona. Le indagini sono in corso, e le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente per portare i colpevoli davanti alla giustizia. Si visioneranno le telecamere.