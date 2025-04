Auto in sosta ‘selvaggia’ nelle aiuole, l’appello alla civiltà non funziona nemmeno a Pasqua

TERMOLI. Un messaggio di auguri con auspici di civiltà, quelli di ieri del sindaco Nico Balice, ebbene tra sabato sera e oggi, a Pasqua, possiamo dire essere stato disatteso.

La premessa è d’obbligo, difficile trovare parcheggio in centro, specie nei giorni maggiormente affollati, ma ciò non toglie che gli abusi non possono e devono essere tollerati.

Aiuole e irrigatori distrutti in piazza Sant’Antonio, lungo via Oliviero a scendere e al largo Martiri delle Foibe il Far-West.

A puntare il dito contro i vandali del volante, quelli che calpestano il codice della strada e il comune vivere civile, è l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, che ha visto deturpate le aree verdi, con le macchine a sostarvi sopra. Proprio da un gito che ha fatto lei, emerso che tra porto, viale Trieste e piazza donatori di Sangue stalli liberi c’erano e dopo le 20 nei giorni feriali e nei festivi fino al 31 maggio sempre, nemmeno si paga.

Insomma, un malcostume imperante, con la gente che vuole lasciare la propria autovettura a corta distanza dai locali prescelti.

Una ulteriore riflessione, però, è inevitabile. Magari nei giorni come questi, non si può avere una città senza servizi di Polizia locale la sera, sarebbe opportuno estendere le pattuglie e cominciare a stangare chi proprio non riesce a imparare le buone maniere.