Balice: «Grazie alla Marina militare e al comandante della Vespucci per questa esperienza indimenticabile»

TERMOLI. Il sindaco Nico Balice, non dimentichiamolo, ha legami col mondo marittimo, è stato a lungo presidente del circolo Canottieri, proiettandolo nell’agone nazionale del canottaggio a sedile fisso, per cui nutre una passione particolare per il mare, da qui l’idea, covata a lungo, ma poi finalizzata sabato sera, di un passaggio sottocosta della nave scuola della Marina militare italiana, la celeberrima Amerigo Vespucci.

Un evento che seppur mitigato dal maltempo, che non ha favorito di certo, ma nemmeno annientato la partecipazione popolare, è stato apprezzato dalla popolazione. «Qualche tempo fa ho avuto l’idea, dopo una chiacchierata coi vertici dell’Anmi, che sembrava realizzabile, di invitare all’accosto l’Amerigo Vespucci, che transitava da Ortona verso Termoli. Ho riscontrato piena disponibilità da parte dei vertici della Marina Militare, rappresentati dal comandante Socci di Roma, e dal comandante Lai, in relazione all’Amerigo Vespucci.

Sabato l’idea si è concretizzata nell’incontro con il comandante a bordo dell’Amerigo Vespucci, il quale si è detto non solo disponibile, ma anche piacevolmente colpito dalla mia richiesta, dichiarando che l’avrebbe fatto volentieri, sempre che le condizioni meteo avverse lo avessero permesso. Pur non conoscendoci da molto tempo, egli mi aggiornava costantemente sulla situazione meteo e sulla distanza residua per giungere a Termoli, motivo per cui siamo rimasti in contatto telefonico, rispondendo pienamente alle mie richieste: attraccare lungo il litorale nord, di fronte al paese vecchio e lungo il litorale sud, inglobando così l’intera nostra bellissima città. Il comandante ha confermato e realizzato quanto richiesto, aumentando il nostro orgoglio.

L’ho invitato a Termoli non appena tornerà a terra, poiché sarà per noi un graditissimo ospite, avendo contribuito a rendere questa giornata un’esperienza indimenticabile per la città. Nonostante il tempo uggioso, la giornata si è rivelata meravigliosa, un’esperienza che poche località marine italiane hanno l’occasione di vivere così intensamente da vicino. La partecipazione ha dimostrato quanto la gente di mare tenga a questo evento, e la generosità dei termolesi si è riflessa nella disponibilità della Marina Militare e del comandante, insieme a tutto il suo equipaggio, che ci ha omaggiato con questo meraviglioso regalo».