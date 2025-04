Camperisti in arrivo: Termoli conquista i viaggiatori del turismo all’aria aperta

TERMOLI. Il turismo dei camper è in piena crescita a Termoli, e il lungo ponte tra Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio promette di portare ancora più visitatori nella cittadina molisana. Le provenienze? Variegate: dall’entroterra del Molise e della Puglia, in particolare dalla provincia di Foggia, ma anche da oltre confine, con turisti inglesi e francesi che stanno scoprendo il fascino di Termoli viaggiando in camper, zaino in spalla o con brevi soggiorni itineranti. Lo sottolinea, commentando la Pasquetta, anche il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti.

Tra i tanti arrivati in questi giorni, abbiamo incontrato Rudi da Bari, un camperista “di ritorno”:

“Siamo arrivati da due giorni. C’eravamo stati tanti anni fa e ci era rimasta nel cuore. Ci piace l’aria di mare, il paesaggio, e il fatto che il centro storico sia così vicino alla costa. È tutto meraviglioso. E poi siamo stati fortunati con il tempo, che stranamente sta reggendo bene!”

Il suo entusiasmo è condiviso da molti altri camperisti, arrivati anche grazie al passaparola:

“Abbiamo amici che ci avevano consigliato Termoli per Pasqua e Pasquetta. A quanto pare, è una voce che gira sempre di più tra i camperisti!”

Oggi, purtroppo per Rudi e la sua famiglia, è tempo di ripartire:

“Oggi lasciamo Termoli, iniziamo la discesa verso la Puglia. Magari ci fermeremo al Lago di Lesina. Ma siamo stati benissimo, tutto a posto. Buona Pasquetta anche a voi!”

Nel cuore del movimento c’è anche Gianfranco Di Maio, gestore dell’area camper al porto turistico di Termoli, che conferma il grande afflusso:

“Abbiamo fatto il tutto esaurito. Il ponte è andato benissimo. L’unico rammarico è che alcune delle altre strutture turistiche non erano aperte, quindi ci siamo trovati un po’ imbottigliati. Ma siamo riusciti a gestire una settantina di camper.”

E aggiunge:

“È un turismo che cresce, soprattutto per la qualità delle persone che arrivano. Sono viaggiatori attenti, rispettosi, e desiderosi di vivere davvero il territorio.”

Termoli, con il suo centro storico affacciato sul mare, i servizi per i camperisti e un’atmosfera genuina e rilassata, si conferma sempre di più come una meta ideale per chi cerca un turismo lento, sostenibile e autentico.

Dello stesso avviso chi a Termoli ci vive, come Mariacristina Magnocavallo.