C’era una volta a Termoli… la passione per il calcio

TERMOLI. Il calcio a Termoli è sempre stato molto più di uno sport. È passione pura, rito collettivo, sogno di intere generazioni. Come accade in tante città d’Italia – e del mondo – anche qui si comincia da piccoli, con i primi calci a un pallone sgonfio tra le strade del quartiere o nei prati spelacchiati dietro casa. Poi si cresce, si entra nelle scuole calcio, si vestono le maglie delle squadrette giovanili, e per i più bravi, i più fortunati, quelli con talento e testardaggine, si aprono le porte di categorie superiori. Perché sì, il sogno è sempre quello: diventare un campione. Alto, bello, magari biondo, ricco e – soprattutto – famoso.

A Termoli, di giovani che hanno rincorso questo sogno ce ne sono sempre stati tanti. Quelli che ricordo io, miei coetanei, avevano però poche risorse: niente scarpe professionali, niente divise luccicanti, e le strutture erano più un’idea che una realtà. Ma non ci si perdeva d’animo: bastavano due bastoni o due mattoni per fare una porta, un campo storto ricavato in qualche angolo dimenticato della città, e via, si dava il via alla partita. I “gol/non gol”? Altro che Var… qui servivano occhi buoni e amici sinceri, ma anche qualche discussione faceva parte del gioco.

Eppure, in quel contesto un po’ arrangiato, si riuscivano a organizzare tornei veri e propri, che accendevano la città. Come dimenticare quello mitico, che si disputava al campetto improvvisato del Parco Comunale? Era l’evento dell’anno, attesissimo e seguitissimo. Scendevano in campo i migliori giovani termolesi, quelli della Berretti dell’U.S. Termoli, ma anche talenti delle prime squadre dei paesi dell’hinterland: Petacciato, Campomarino, Guglionesi, San Martino, Portocannone, Ururi… un mix di rivalità e amicizia, con la voglia matta di divertirsi e di vincere.

Abbiamo avuto la fortuna di recuperare alcune di quelle formazioni storiche degli anni ’80, grazie al nostro prezioso archivio firmato B&C Foto – David, Tiziana e Costanzo Battista. Rivedere quelle immagini fa stringere il cuore. In alcune foto ci sono amici carissimi che purtroppo non ci sono più; in altre, ragazzini dai volti sbarbati che oggi sono padri, mariti, qualcuno persino nonno.

Noi ve le riproponiamo con affetto. Guardatele bene: forse riconoscerete un amico… o magari voi stessi, con quel sorriso giovane e quella maglia troppo larga che odorava di erba e di sogni.

Michele Trombetta