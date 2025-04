Città sempre più “cardio-protetta”: installati altri cinque defibrillatori dal Comune di Termoli

TERMOLI. Una delle città maggiormente cardio-protette. E’ questo l’obiettivo progressivo che da anni si sta inseguendo e perseguendo, sia per iniziativa di associazioni di volontariato, service e protezione civile, sia per donazioni di privati.

Ma non solo, le numerose postazioni, ormai, installate sul territorio comunale, specie nei luoghi maggiormente frequentati, dove insistono anche realtà commerciali ed economiche, di aggregazione sociale, si sono estese a luoghi ‘pubblici’ per volontà dell’amministrazione comunale di Termoli, che ha voluto dotarsi di cinque defibrillatori installati rispettivamente presso: la casa comunale, la sede distaccata delle politiche sociali, il comando della Polizia locale, gli uffici del Giudice di pace, i nuovi locali presso il Porto. Le esatte postazioni verranno comunicate all’Asrem a beneficio dei servizi di emergenza.

«Un balzo in avanti per rendere la nostra città sempre più cardio-protetta», il commento dell’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele.