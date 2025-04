Dagli Usa: Molise ultima grande frontiera da scoprire

TERMOLI. Molise da scoprire e per l’America, siamo noi il tesoro da svelare agli occhi dei turisti, in barba ai detrattori seriali.

«La stampa americana torna a parlare del Molise, definendola l’ultima grande frontiera d’Italia e invitando i lettori a visitare la nostra regione. Oltre alle bellezze, l’articolo evidenzia anche le nostre carenze ed è qui che la politica regionale, insieme agli operatori del settore, deve lavorare per superare le difficoltà e per offrire ai visitatori servizi e accoglienza. Un obiettivo, questo, che mi sono posto e che stiamo cercando di perseguire», sottolinea il consigliere delegato della Regione Molise, Fabio Cofelice.

L’articolo di Travel + Leisure mette in luce Molise come una delle regioni più sottovalutate d’Italia, descrivendola come un vero gioiello nascosto. Situata lungo la costa adriatica nel centro-sud del paese, Molise offre una straordinaria diversità geografica: montagne innevate, vallate verdi e spiagge incontaminate. La sua piccola dimensione è vista come un punto di forza, permettendo ai visitatori di esplorare montagne, vallate e spiagge in un solo giorno.

Oltre alla bellezza naturale, Molise è ricco di gemme culturali e storiche, alcune delle quali sono più antiche del Colosseo di Roma e del Duomo di Firenze. Nonostante queste meraviglie, la regione rimane poco conosciuta, anche tra gli italiani, tanto che il detto “Il Molise non esiste” è diventato un modo scherzoso per sottolineare il suo anonimato.

L’articolo celebra Molise come un rifugio autentico, lontano dalle mete turistiche affollate, dove si può vivere un’Italia rurale e genuina. È un luogo ideale per chi cerca una pausa dai ritmi frenetici e vuole immergersi nella cultura locale e nella natura.

I RIFLETTORI SUL MOLISE