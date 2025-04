Della Porta: «Siamo sempre stati garantisti, lasciamo alla sinistra la patente della doppia morale»

TERMOLI. Intervenuti in precedenza la deputata molisana Elisabetta Lancellotta e il vicepresidente di Fdi al Senato, Roberto Speranzon, non si spegne l’eco delle dichiarazioni rilasciate dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, nella sua visita a Termoli di venerdì scorso.

A replicare, stavolta, sempre da Fratelli d’Italia, è il senatore Costanzo Della Porta: «È evidente l’atteggiamento solito della sinistra, quello di chi fa due pesi e due misure.

Quando a essere indagati sono esponenti del centrodestra, si mobilitano, aizzano le folle e adottano una strategia mediatica piuttosto aggressiva. Al contrario, quando si tratta di loro esponenti – persino condannati in via definitiva o arrestati per reati di stampo mafioso, come lo scambio politico-elettorale – mantengono il silenzio. È il caso, ad esempio, del sindaco di Paestum e presidente della Provincia di Salerno, sul quale non hanno speso una parola.

Noi, invece, siamo garantisti per tutti. Crediamo che i magistrati debbano poter lavorare serenamente, ma al tempo stesso siamo vicini umanamente e politicamente al presidente Francesco Roberti. Confidiamo che riuscirà a chiarire la sua posizione nel più breve tempo possibile. Tra l’altro, il suo caso non è minimamente paragonabile a quello degli esponenti del Partito Democratico e di Avs che ho menzionato prima.

Il centrodestra è compatto e vicino al Governatore del Molise, sia umanamente che politicamente. Le chiacchiere strumentali della sinistra le lasciamo a loro, insieme alla loro ben nota doppia morale».

Emanuele Bracone