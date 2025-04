Dieci telecamere per rendere il parcheggio “Carlo Alberto Dalla Chiesa” il più sicuro della città

TERMOLI. Non ancora entra appieno nelle abitudini degli automobilisti, ma l’amministrazione comunale continua a crederci.

Ci riferiamo al nuovo parcheggio intitolato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a lato della chiesa del Crocifisso, con innesto da via Martiri della Resistenza e uscita in via Maratona, in attesa che venga ultimata la ricostruzione del plesso scolastico di via Montecarlo, che darà poi sfogo a una viabilità differente per rendere più fruibile la zona “scambiatore”, com’è denominata.

Da ieri, dieci nuove telecamere sono state installate.

Nei prossimi giorni saranno espletate le pratiche burocratiche per la consegna del nuovo impianto di videosorveglianza alla Polizia Municipale.

In questo modo diventerà il parcheggio più sicuro della città. Un fattore non secondario, soprattutto alla luce dei furti d’auto che dalla fine dell’emergenza Covid è tornata a bersagliare il territorio.

Dopo le festività pasquali saranno completate anche le operazioni di resinatura del campo sportivo polivalente, al fine di aprirlo e renderlo disponibile a tutti.

Infine, considerando la continua sosta dei camper, allo studio vi è l’ordinanza che dovrà disciplinare anche questo aspetto, soprattutto in vista della stagione turistica, per evitare il rischio che divenga proprio un parcheggio ‘plein-air’ spontaneo a tutti gli effetti.

Un parcheggio work in progress.