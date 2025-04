SAN MARTINO IN PENSILIS. Non si arresta l’ondata degli assalti esplosivi alle postazioni bancomat nella zona del basso Molise. Stavolta, è toccato ancora a San Martino in Pensilis. Banditi come al solito hanno agito nottetempo, utilizzando la tecnica più classica della ‘marmotta’. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino e della locale stazione. La deflagrazione ha riguardato lo sportello della Bcc. I residenti hanno udito il botto assordante attorno alle 3.40.