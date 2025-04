Estate termolese 2025: tutti gli eventi annunciati

TERMOLI. Di lanci, nel corso degli ultimi giorni, ne sono stati fatti tanti, soprattutto legati all’Arena del Mare 42° 15°.

Quest’anno l’Estate Termolese, giunta alla sua 67^ edizione, si preannuncia più calda che mai, con più di 15 eventi di calibro nazionale e internazionale già confermati e annunciati da artisti, media e organizzatori.

A giugno confermata la prima data del Termoli Summer Festival con lo spettacolo di Enrico Brignano, il concerto della magica Alessandra Amoroso e lo spettacolo de “La Fisica Che Ci Piace” all’Arena del Mare 42°15°. Non da ultimo, dal 20 al 22 giugno l’attesissima terza edizione del Termoli Comics & Games.

Luglio si aprirà con il Confluenze Festival, seguito dallo spettacolo di Paolo Crepet al Teatro Verde e poi di nuovo all’Arena del Mare con Belia Martin, Festival del Sarà in Piazza Duomo, Sal Da Vinci, tre giorni di Termoli Summer Festival con i concerti di Luché, Lucio Corsi e Nayt, e a chiudere Alta Marea Festival, Jimmy Sax al Teatro Verde e gli internazionali Earth, Wind & Fire all’Arena del Mare.

Per agosto tantissimi saranno gli eventi da svelare, ma al momento possiamo nominare “solo” una delle band che hanno fatto la storia della musica mondiale: l’11 agosto all’Arena del Mare 42°15° di Termoli si esibiranno i Kool & The Gang per l’unica data italiana annunciata nel tour mondiale oltre a quella di Milano.

I biglietti per gli eventi a pagamento sono acquistabili sulle principali piattaforme online Ticketone.it, Ciaotickets.com, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

EVENTI ANNUNCIATI:

Mercoledì 4 giugno

Termoli Summer Festival – Enrico Brignano

Sabato 7 giugno

Alessandra Amoroso – Fino a qui Summer Tour 2025

Sabato 14 giugno

La Fisica dell’Estate con il Prof. Vincenzo Schettini

Dal 20 al 22 giugno:

Termoli Comics & Games by QDSS

Dal 4 al 6 luglio

Confluenze Festival:

Mercoledì 9 luglio

Paolo Crepet – Il reato di pensare

Sabato 19 giugno

Belia Martin in “Sister Act 1 e 2” – The Concert

Dal 18 al 20 luglio

Festival del Sarà

Sabato 19 luglio

Sal Da Vinci – Stasera Che Sera!

Martedì 22 luglio

Termoli Summer Festival – Luché

Mercoledì 23 luglio

Termoli Summer Festival – Lucio Corsi

Giovedì 24 luglio

Termoli Summer Festival – Nayt

Dal 25 al 27 luglio

Alta Marea Festival

Martedì 29 luglio

Jimmy Sax and Simphonic Dance Orchestra

Mercoledì 30 luglio

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay

Giovedì 11 agosto

Kool & The Gang.