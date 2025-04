Fabri Fibra accende Termoli: il 16 agosto l’Arena del Mare diventa capitale del rap

TERMOLI. L’estate termolese si infiamma con uno degli eventi più attesi della stagione: venerdì 16 agosto l’Arena del Mare ospiterà Fabri Fibra, in una tappa imperdibile del suo Festival Tour 2025. Una notte di rap, energia e parole che lascerà il segno, sotto il cielo stellato del Molise.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, Fabri Fibra è una vera leggenda vivente dell’hip hop italiano. Nato a Senigallia, classe 1976, ha portato il rap dalle cantine underground fino al grande pubblico, rivoluzionando il panorama musicale con uno stile inconfondibile, tagliente e diretto.

Dopo il debutto solista con Turbe Giovanili, è stato l’album “Mr. Simpatia” (2004) a consacrarlo come voce fuori dal coro: cinico, crudo, provocatorio. Da lì in poi, una carriera costellata di successi e dischi di platino. Sul palco di Termoli porterà un viaggio musicale tra hit intramontabili come: “Applausi per Fibra”, “Tranne te”, “Stavo pensando a te”, “Fenomeno”, “Pamplona”, “Idee Stupide”, e tanti altri brani che hanno segnato un’epoca.

Il concerto si terrà presso l’Arena del Mare (42°15’) – Viale Marinai d’Italia, una location d’eccezione pronta a trasformarsi in una bolgia di emozioni. L’evento è realizzato con il supporto di Sony Music, Big Picture MGMT, Friends & Partners, Assoconcerti e Arena5.

Preparatevi a ballare, cantare e farvi travolgere da un live potente ed emozionante. Il 16 agosto, Termoli sarà la capitale del rap.