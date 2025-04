Finanza sequestra 29 manufatti turistici, contestata l’assenza di autorizzazione edilizia

TERMOLI. Ancora un sequestro di manufatti da parte del Roan della Guardia di Finanza di Termoli, sempre nel territorio di Campomarino lido.

Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro l’abusivismo edilizio e le violazioni in materia ambientale: i militari della Stazione Navale, durante un servizio di polizia ambientale e controllo economico del territorio, hanno sottoposto a sequestro ben 29 manufatti adibiti a locali turistico-ricettivi, realizzati senza alcuna autorizzazione edilizia.

Le strutture abusive sorgevano su un’area di circa 1.200 metri quadrati nella frazione balneare di Campomarino Lido e venivano utilizzate a fini turistici da una società operante nel settore della gestione di stabilimenti balneari e aree campeggio. Secondo quanto accertato dai finanzieri, i manufatti erano completamente privi dei necessari titoli abilitativi e in parte edificati in prossimità del demanio marittimo, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L’attività si inserisce nel quadro del potenziamento dei controlli mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti urbanistico-edilizi e ambientali, svolti dalla componente aeronavale del Corpo, che si avvale anche del supporto delle unità specialistiche.

Il titolare della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Larino, con l’ipotesi di reato di realizzazione di opere in assenza dei previsti titoli edilizi e in violazione dei vincoli ambientali. Le indagini, tuttora in corso, sono nella fase preliminare del procedimento penale: come previsto dalla legge, la responsabilità della persona indagata sarà accertata soltanto in caso di sentenza definitiva di condanna.

L’operazione rappresenta una chiara testimonianza della trasversalità d’azione della Guardia di Finanza, impegnata su più fronti nella tutela del patrimonio ambientale, della libera concorrenza e della legalità economica. Grazie alla costante attività di vigilanza e al coordinamento con le autorità giudiziarie, il Corpo si conferma presidio attivo nella salvaguardia del territorio e del rispetto delle normative in ambito edilizio e ambientale.