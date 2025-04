Fischietti e striscioni, «Chiediamo una svolta per il trasporto pubblico urbano a Termoli»

TERMOLI. Alla presenza di iscritti, delegati e dei coordinatori provinciale Nicola Gabriele Scafa e regionale Stefano Marinelli, oggi, 4 aprile 2025, Termoli è teatro di un presidio statico organizzato dalla UilTrasporti Molise davanti al Comune. L’iniziativa nasce dalla necessità di sbloccare la trattativa per il contratto integrativo dei lavoratori della Gtm Srl, una questione che si protrae dall’agosto 2024 senza alcun progresso significativo.

I lavoratori, supportati dalla UilTrasporti, stanno manifestando per ottenere condizioni economiche e lavorative più dignitose. Nonostante le difficoltà operative, come l’utilizzo di autobus datati, il personale della Gtm Srl ha sempre garantito un servizio essenziale per la mobilità cittadina, dimostrando un impegno che merita il giusto riconoscimento.

La UilTrasporti ha sottolineato l’importanza di questa mobilitazione, invitando non solo i lavoratori ma anche i cittadini solidali a unirsi al presidio. L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e ottenere un intervento concreto da parte del Comune di Termoli e dell’azienda, per porre fine a una situazione che penalizza chi ogni giorno assicura un servizio fondamentale per la comunità.

Il presidio di oggi rappresenta un momento cruciale per ribadire la necessità di condizioni di lavoro giuste e dignitose. La partecipazione attiva dei cittadini e dei lavoratori potrebbe essere la chiave per sbloccare questa vertenza e avviare un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Il presidio statico, con striscioni e fischietti, in pieno stile protesta sindacale, si è poi concluso in sala consiliare, nell’incontro con l’amministrazione comunale, dove sono stati ricevuti dal sindaco Nico Balice e dagli assessori Enrico Miele e Michele Cocomazzi. Nelle prossime settimane la Giunta di via Sannitica dovrà affrontare anche il nodo del project sulla mobilità, vista la distanza tra le parti.