Gigi D’Alessio all’Arena del Mare: grande concerto il 29 maggio

TERMOLI. Termoli avrà l’onore di ospitare la data zero del nuovo tour di Gigi D’Alessio, intitolato “Stadi 2025”. Il celebre cantautore napoletano darà il via alla sua lunga tournée nazionale proprio nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare 42°15°, il 29 maggio, aprendo ufficialmente la stagione estiva in città. Con oltre trent’anni di carriera e un repertorio che ha segnato intere generazioni, Gigi D’Alessio porterà sul palco le sue canzoni più amate e i brani del nuovo progetto, per una serata che si preannuncia emozionante e indimenticabile. D’Alessio porterà sul palco le sue canzoni più amate, che l’hanno reso una delle voci più iconiche della musica italiana. I fan potranno cantare a squarciagola brani intramontabili come “Non dirgli mai”, “Quanti amori”, “Un nuovo bacio” solo per citarne alcuni. L’Arena del Mare, affacciata sull’Adriatico, diventerà il cuore pulsante della musica dal vivo, con il suo incantevole scenario che farà da cornice a questo imperdibile evento. L’appuntamento con Gigi D’Alessio segna l’inizio di un’estate che si preannuncia straordinaria per Termoli, che dopo aver ospitato negli anni scorsi grandi nomi come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Luché e molti altri, si prepara ad accogliere ancora una volta alcuni dei più importanti artisti italiani. Il concerto del 29 maggio è solo l’inizio di un calendario ricco di eventi che caratterizzeranno l’Estate Termolese 2025, ma già promette di essere uno dei momenti clou della stagione. I biglietti per questa attesissima data sono disponibili sui circuiti ufficiali, come TicketOne e CiaoTickets. L’appuntamento è fissato per il 29 maggio: non perdere la possibilità di assistere alla data zero di Gigi D’Alessio e vivere una serata unica all’Arena del Mare di Termoli.