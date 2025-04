Giovani universitari alla riscossa: nasce il Collettivo Studentesco all’Unimol di Termoli

TERMOLI. «Città universitaria»: a metà tra sogno e chimera, la sede UniMol di via Duca degli Abruzzi si avvia a grandi passi verso il suo trentennale, infatti si era nella seconda parte degli anni Novanta quando il Senato Accademico e il Cda dell’UniMol, col Rettore Giovanna Cannata, istituì i primi corsi universitari in riva all’Adriatica, nell’iconico stabile dell’ex Colonia Marina, messo a disposizione dalla Regione Molise, dopo la sua ristrutturazione, dopo un periodo iniziale ospitato altrove, in attesa della location definitiva.

Nell’ultimo scorcio della precedente amministrazione, in Consiglio comunale, su istanza del giovane Andrea Piero Capecce, venne approvata una mozione per far sì che si puntasse seriamente all’attività accademica.

Una piacevolissima novità è quella che abbiamo scoperto giorni fa, la nascita del primo “Collettivo Studentesco Unimol Termoli”, dopo innumerevoli anni, per merito di studenti e rappresentanti che vogliono ribadire l’importanza del presidio formativo d’Ateneo.

Li abbiamo incontrati ieri, ovviamente all’Università, con quello sfondo tra borgo e mare che rende davvero unica la location dell’Unimol.

Loro sono Marcello Pastore, Mara Pagano (che abbiamo intervistato), Moreno Di Bello, Fiorella Staffieri, Manuela Reale, Giuseppe Mirco, Rossana dI Lorenzo, Albachiara Gramazio e Francesco Pio D’Avolio.

Come hanno sottolineato ragazze e ragazzi, in prima linea per favorire lo sviluppo e l’integrazione delle attività nel novero cittadino, «Nel marzo 2024, è nata la ‘Commissione Studentesca’ con un obiettivo chiaro: affrontare i problemi della nostra sede e proporre soluzioni. Fin dall’inizio, abbiamo collaborato strettamente con il corpo docenti, creando una task force per elaborare un documento di proposte concrete. Grazie all’impegno dei rappresentanti di Campobasso, abbiamo ottenuto le elezioni anticipate, riportando in sede i rappresentanti studenteschi, assenti dall’inizio della pandemia. Oggi, siamo il Collettivo Studentesco di Termoli: la voce di tutti gli studenti, con un rappresentante per ogni classe di tutti i corsi e anni. Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per chiunque voglia contribuire attivamente al miglioramento della nostra università. Grazie alla collaborazione con l’associazione Omnia di Campobasso, gli studenti dell’Università del Molise (Unimol) hanno ora la possibilità di ottenere una tessera sconti. Questa tessera offre riduzioni di prezzo in diverse attività commerciali a Termoli e Campobasso.

Il primo a sostenere questa iniziativa è stato il cinema Oddo, che permette agli studenti possessori della tessera di acquistare il biglietto a soli 5 euro, tutti i giorni della settimana».

Una iniziativa che merita sostegno e supporto, per questo sono alla ricerca delle convenzioni con le attività del posto.

In bocca al lupo!

Emanuele Bracone