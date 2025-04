Gli assassini di Sonia Di Pinto alla sbarra, a metà maggio il processo per omicidio nel Lussemburgo

PETACCIATO. Dopo tre anni di silenzio, dolore e attesa, la famiglia di Sonia Di Pinto è pronta a sedersi in aula per chiedere giustizia. Nei giorni 13, 14 e 15 maggio 2025, si terrà in Lussemburgo il processo a carico dei tre uomini arrestati per l’omicidio della donna molisana, uccisa brutalmente nella notte di Pasqua del 2022. La notizia è stata confermata dalla Procura del Granducato, che ha comunicato ufficialmente la chiusura dell’indagine e la fissazione del processo.

Sonia Di Pinto, 46 anni, originaria di Petacciato, lavorava come responsabile in un ristorante-pizzeria nel quartiere Kirchberg di Lussemburgo. La notte del 17 aprile 2022, mentre era intenta a chiudere i conti del locale al termine del turno, venne aggredita e uccisa nel seminterrato dell’edificio. Il suo corpo senza vita fu scoperto solo otto ore dopo, da una collega allarmata dalla sua assenza. Fu il compagno di Sonia, Sauro Diogenici, a lanciare l’allarme non vedendola rincasare.

Le indagini della polizia giudiziaria lussemburghese iniziarono immediatamente e portarono, nel giro di pochi giorni, a una svolta decisiva. Il 28 aprile 2022 vennero effettuati diversi arresti: tre giovani tra i 20 e i 30 anni furono fermati con l’accusa di aver partecipato alla rapina sfociata in omicidio. Due di loro erano i banditi incappucciati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre entravano nel locale; il terzo, secondo gli inquirenti, era un collega della vittima, un basista che favorì l’ingresso dei complici dall’interno.

Secondo la ricostruzione ufficiale, i tre pianificarono la rapina approfittando del momento in cui Sonia si trovava da sola. L’aggredirono con violenza: uno di loro la colpì ripetutamente alla testa con un oggetto appuntito, poi la trascinarono e la strangolarono. Nonostante la brutalità del gesto, cercarono di nascondere le tracce, lasciando però diversi indizi fondamentali che la polizia riuscì a raccogliere in tempo record.

L’intera comunità molisana, profondamente scossa, si strinse attorno alla famiglia Di Pinto. La madre di Sonia, Antonietta Aniello, il papà Nicola – da poco scomparso – Antonietta Aniello, e l’avvocato Maria Teresa Caracciolo non smisero mai di chiedere giustizia, mantenendo viva la memoria della donna e la speranza che la verità potesse emergere nella sua interezza.

A distanza di tre anni, la verità sembra finalmente pronta ad essere pronunciata in un’aula di tribunale. La metà di maggio sarà decisiva: sarà il tempo del giudizio, delle responsabilità, ma anche – si spera – dell’inizio di un percorso di pace per chi ha perso tutto quella maledetta notte di Pasqua.