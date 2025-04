“Grazie a chi si è preso cura di mia madre con amore e dedizione”

TERMOLI. Nei momenti difficili, la presenza di professionisti attenti e premurosi può fare la differenza non solo nel percorso di cura, ma anche nel vissuto umano di una famiglia.

È con profonda riconoscenza che si desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ospedale San Timoteo di Termoli e al centro di riabilitazione ‘Paola Pavone’ di Salcito, che con competenza e umanità ha offerto sostegno e assistenza durante il ricovero e la riabilitazione di una persona cara.

“Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine ai medici, agli infermieri e operatori sanitari dell’ospedale di Termoli, per la cura e l’assistenza che avete fornito a mia madre durante il suo ricovero nel reparto di ortopedia e di Rianimazione per la frattura del malleolo del piede destro e per complicanze a livello respiratorio.

In particolare, desidero ringraziare il primario Gagliardi per l’intervento chirurgico eseguito con successo, che ha permesso a mia madre di iniziare il suo percorso di guarigione.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i medici, fisioterapisti, infermieri e operatori sanitari del centro di riabilitazione Paola Pavone di Salcito, che hanno accompagnato mia madre durante la sua degenza nella struttura riabilitativa.

La vostra professionalità e umanità sono state fondamentali per il suo recupero e per il suo benessere.

Vi ringrazio infinitamente dal mio cuore per tutto quello che avete fatto per mia madre.

La vostra dedizione e il vostro impegno sono un esempio di come la sanità possa essere non solo un servizio, ma anche un atto di amore e di cura per le persone. Con stima e gratitudine, Michele Blanco“.