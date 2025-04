«Grazie alla comunità di San Giacomo», la lettera aperta dei familiari di Antonio Galante

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. I familiari del quarantacinquenne Antonio Galante, deceduto domenica scorsa, e in particolare le sorelle, vogliono porgere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato la sensibilità nei confronti del loro caro: «Ringraziamo la cittadinanza di San Giacomo per la loro vicinanza, un grazie al primo cittadino e non per ultimo un grazie all’onoranze funebri Carrino».

Quindi, una lettera di ricordo.

«Ciao Zio, inizio così perché onestamente non saprei come iniziare visto che non penso che ci sia un modo piuttosto esplicativo per poter esternare tutto ciò che penso e so (essendo realista) che queste cose non potrai mai sentirle neppure se ti verrebbero lette perché ormai non ci sei più, ma vorrei ricordarti in qualche modo…

Hai saputo lasciare il segno indelebile nelle vite delle persone in tutto il tuo essere, che siano i tuoi pregi o i tuoi difetti e ti sei sempre saputo far voler bene dalle persone proprio perché traspariva il tuo buon cuore e il tuo bisogno di voler essere amato nonostante tu stesso non riuscivi a farlo nei tuoi stessi confronti e purtroppo non saprai mai quanto io mi penta di non esser stata abbastanza in grado di farti capire quanto ti volessi bene e quanto tenessi al fatto che la tua vita potesse cambiare.

Nel corso degli anni hai passato tante tempeste che ti hanno portato ancor di più a buttarti giù e a non riuscire a volere aiuto scappando da tutti mettendo una corazza e fingendo una felicità che in realtà non esisteva, ricorderò e ricorderemo sempre il tuo animo ironico e giocherellone, come quando c’era un po’ di musica e mi prendevi per ballare assieme esordendo con un <<eddai giadì a zio balla>>, rimarrà sempre su quei fogli di carta il tuo talento nel disegno e l’immagine di te sul tavolo di casa mentre disegnavi quelle farfalle infinite, il tuo tatuaggio sul braccio che tanto lodavi e che tanto ti faceva soffrire, la pizza di cui i tuoi nipoti andavano matti, il tuo pensiero verso i tuoi tre “gioielli” (proprio come li chiamavi tu) che non cessavi mai di pensare ma che non hai mai avuto forse il coraggio di affrontare perché infondo eri consapevole del tuo errore verso i loro confronti nonostante fossero la cosa che più amavi e che hai continuato ad amare fino alla fine nonostante tutto e in questo giorno così triste e angosciante anche i tuoi “difetti” sono amati perché anche quello purtroppo o per fortuna era Antonio.

Tante volte queste situazioni riescono a far pensare coloro che rimangono in vita portandoli alla consapevolezza che soldi, eredità, litigi di fronte a questo dolore non sono niente perché la famiglia dovrebbe essere l’uno la spalla dell’altro perché ci sarà sempre qualcosa che li lega, voi eravate quattro e ora sono rimaste in tre, come sempre avete sempre avuto degli scontri per le differenze caratteriali e per circostanze che spesso noi persone esterne a queste vicende non potremmo mai saperne, però oltre agli errori, oltre i litigi, oltre le parole traspare ciò che si tenta nascondere: Michelina è quella fragile che si fa subito sopraffare dalle emozioni reagendo di impulso, Giuseppina tende a nascondere il proprio dolore per far trasparire la corazza che tenta di portare come se nulla più potesse ferirla, Angela colei che nel dolore tenta sempre di agire con razionalità senza far capire di essere caduta e infine Antonio, tu, quello impulsivo, ribelle, testardo ma che dentro portava una vita di sofferenze, quelle stesse sofferenze che purtroppo hanno preso il sopravvento su tutto.

Nonostante le vostre mille litigate e mille incomprensioni io so che in questi momenti cesseranno di esserci per dar spazio al bene perché tutti avete un posto nel vostro cuore per l’altro e questo rimarrà per sempre. Se dovesse realmente esserci qualcosa dopo questa vita ti augurerei che la tua famiglia sia come l’hai sempre voluta, che i tuoi bambini siano ancora al tuo fianco come quando gli facevi il bagno uno alla volta e quando gridavano papà ogni volta che tornavi e soprattutto spero che tu possa provare quel brivido di felicità che tanto desideravi. Addio, riposa in pace ti vogliamo bene Zio, la tua famiglia».