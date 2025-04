«Grazie Santo Padre, ti voglio bene»

TERMOLI. Nel giorno in cui il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, la voce di chi lo ha conosciuto da vicino si fa più intensa e carica di emozione. Tra le tante testimonianze di affetto e gratitudine, quella di Don Benito Giorgetta, sacerdote molisano che ebbe con il Pontefice un rapporto personale e sincero, si distingue per la sua umanità e autenticità.

Le sue parole non sono solo il ricordo di un incontro, ma il racconto di un legame costruito nel tempo, fatto di scambi, attenzione, affetto. Un dialogo tra un figlio e un padre spirituale, che oggi si trasforma in preghiera e gratitudine.

Nel suo commosso saluto, don Benito racconta di un Papa vicino, umano, vero, che fino all’ultimo ha voluto stare tra la gente, come pastore e fratello. Un testamento di amore e semplicità che attraversa le righe e tocca il cuore.

«Fino alla fine, in mezzo alla gente. Solo ieri, al termine della benedizione “Urbi et Orbi” in occasione della Pasqua, ha chiesto di essere accompagnato in mezzo alla gente ed è arrivato fino in fondo a Via della Conciliazione per salutare. Incontrare. Incrociare gli sguardi. Lui, fragile, essenziale, ma presente. Fino in fondo ha voluto vivere la sua prossimità verso tutti, senza risparmiarsi. Sembra che abbia fatto tutto con cura. Meticolosamente. Prima Santa Maria Maggiore, poi “Regina Coeli”, il Giovedì Santo, la Loggia centrale di San Pietro il giorno di Pasqua. Pastore con l’odore delle pecore.

La triste, inattesa, anche se possibile, notizia è giunta per bocca del cardinale Farrel: “Alle 7:35, il vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre.” Si è concluso il pellegrinaggio terreno di Jorge Mario Bergoglio, per tutti familiarmente e semplicemente Francesco.

Chi scrive non si vergogna di testimoniare le proprie lacrime. Davvero è una perdita unica, come unico è stato l’incontro e la conoscenza personale di un uomo di Dio che ha testimoniato con le armi dell’umiltà, della dedizione, del rispetto e dell’inclusione, condite con i sentimenti della fraternità. Ho sperimentato personalmente e più volte, in udienze private che duravano anche oltre le due ore, la sua paternità, la cordialità e la gioia di donarsi. Il fatto di avere un Papa per amico, che ti conosce personalmente, che ti chiama a telefono anche solo per chiederti se hai ricevuto i libri che ha avuto la compiacenza di spedirti, che ti scrive di pugno per dirti che per ora ti invia duecento corone e che le rimanenti arriveranno al più presto, ti fa capire quanto alta e sensibile fosse la sua umanità.

Non manca solo il Papa, manca un Padre, manca un amico. Il dispiacere non è dato solo dal fatto che per un credente è forte il legame con il vescovo di Roma, ma si aggiunge anche il coinvolgimento personale per il rapporto condiviso.

Dopo Pasqua, gli avrei scritto per salutarlo, per chiedergli se poteva ancora una volta ricevermi per parlargli della prossima ricorrenza timoteana, giacché saranno 80 anni che è stato ritrovato il suo corpo (11 maggio 1945), e avrei voluto chiedergli uno speciale messaggio come spesso ha fatto. Ora ce lo invierà dal cielo.

Grazie Santo Padre. Un grazie sentito, cordiale, filiale e riconoscente. E come ho sempre fatto ogni volta che lo salutavo di persona, sussurrandoglielo all’orecchio, oppure al termine di ogni mail, ripeto con voce commosso e tremula:

“TI VOGLIO BENE“».