I dipendenti di Energia Pulita: «Non abbiamo nulla a che fare con la mafia, denunciate le persone che entrano in azienda di soppiatto»

TERMOLI. Mesi difficili e complicatissimi, per i dipendenti della società Energia Pulita, srl, coinvolta nell’inchiesta della Dda di Campobasso.

Di recente c’è stato l’intervento di UilTrasporti, che ha sollecitato il Comune di Termoli a intervenire per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Ora, proprio dai dipendenti, giunge il chiaro messaggio: «Basta sciacallaggio mediatico su Energia Pulita Srl, partite le denunce per chi si introduce all’interno dell’Azienda senza autorizzazione».

“Sono mesi che subiamo attacchi mediatici, per cose che non ci appartengono, qui ci sono venti famiglie che non hanno nulla a che fare con Mafie o Criminalità Organizzata, ma ci sono padri di famiglia che si ritrovano senza lavoro e senza aver commesso nulla, solo aver assolto sempre ai loro compiti di dipendenti.

Ogni giorno c’è un via vai di persona che si introducono all’interno dell’azienda senza autorizzazione, violando i cancelli di ingresso e introducendosi, per scattare fotografie che puntualmente vengono riportate da media e social, ripresi e fotografati dalle telecamere di videosorveglianza, non ultimo nella giornata di venerdì scorso, un individuo trovato mentre camminava tranquillamente in azienda.

Credo che si debba pensare anche alle persone che lavoravano qui, che hanno sempre svolto il loro lavoro in maniera corretta e che ora si ritrovano a dover affrontare situazioni familiari difficili, in quanto ci sono delle famiglie monoreddito, e che oggi si ritrovano a dover vivere senza stipendio senza sapere cosa riserva loro il futuro, soprattutto quello dei figli».