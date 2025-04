I “Giovani bulli”, atteggiamenti pericolosi in città

TERMOLI. Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un momento di forte apprensione per una signora alla guida del suo scooter, vittima di un increscioso episodio di bullismo stradale. La scena si è svolta all’incrocio tra via Udine e via Sandro Pertini.

Secondo quanto riportato da un testimone oculare, un gruppo di ragazzi ha preso di mira la scooterista, ferma in coda. Prima di passare all’azione, i giovani hanno iniziato a suonare ripetutamente il clacson, disturbando la quiete e attirando l’attenzione dei presenti. Poco dopo, con una manovra azzardata, i ragazzi a bordo di un’automobile avrebbero tentato di accostarsi pericolosamente al mezzo a due ruote, accompagnando il gesto con frasi sconnesse e dal contenuto incomprensibile.

La situazione, potenzialmente pericolosa per l’incolumità della donna, si è risolta fortunatamente grazie alla prontezza di riflessi della scooterista. Quest’ultima, intuendo le cattive intenzioni del gruppo, ha sorpassato le auto in coda ed è riuscita ad allontanarsi rapidamente, evitando così un possibile contatto fisico o ulteriori molestie verbali.

L’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sul tema del bullismo. La mancanza di rispetto per gli altri utenti della strada e la tendenza a comportamenti prevaricatori da parte di alcuni giovani rappresentano un segnale allarmante che non può essere ignorato.

È fondamentale che episodi come questo vengano condannati con fermezza e che si ponga l’accento sull’importanza dell’educazione civica e del rispetto reciproco fin dalla giovane età. Le istituzioni scolastiche, le famiglie e la comunità tutta hanno il dovere di sensibilizzare i ragazzi sui rischi e sulle conseguenze di tali azioni, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità.

Si auspica che le autorità competenti prendano in considerazione l’accaduto, al fine di prevenire futuri episodi simili e garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle strade della nostra città.

Eliana Ronzullo