TERMOLI. Non è stata una passeggiata, viste le condizioni meteo, ma siamo lieti di aver offerto ‘live’ il passaggio di un capolavoro del Made in Italy sulla riviera termolese, oggi domenica 6 aprile.

Il fascino senza tempo della nave scuola Amerigo Vespucci conquista Termoli, nonostante un clima davvero gelido, con pioggia battente e vento impetuoso sul litorale adriatico. In una serata che sembrava pregna di freddezza, il mitico veliero ha offerto ai cittadini uno spettacolo raro e poetico: un inchino magnifico che, in un transito “sottocosta”, ha portato la sua imponente presenza quasi a sfiorare la spiaggia, regalando emozioni inattese e profonde.

In tanto hanno sfidato condizioni estreme per portare a casa video e foto.

Il passaggio dell’Amerigo Vespucci – su intuizione del sindaco Nico Balice, che l’ha chiesto e ottenuto ieri a Ortona – si è trasformato in un vero e proprio atto simbolico, un gesto che ha saputo unire tradizione e modernità, come spesso racconta la nostra redazione. Il veliero, da sempre emblema della storia e della cultura marittima italiana, ha danzato tra le onde, quasi a voler sottolineare la forza e la resilienza di un territorio orgoglioso delle sue radici. La sua silhouette elegante, fatta di accenti epici e memoria storica, è diventata per un attimo il fulcro di una serata che ha saputo sfidare le intemperie e accendere il sentimento d’appartenenza di ogni termolese.

Termolionline ha spesso messo in luce, nelle pagine dedicate agli eventi che animano il nostro territorio, come la passione per il mare si intrecci alla vita quotidiana e alle sfide contemporanee. In quest’occasione, l’inchino del veliero non è stato solo un’azione scenica: ha rappresentato un invito al dialogo tra passato e presente, una riflessione su come ogni gesto, anche il più semplice, possa diventare portatore di significato in una città che si rinnova pur mantenendo intatta la sua identità.

È stato un momento in cui l’orgoglio marittimo si è fuso con la voglia di guardare avanti, ricordando a tutti noi che, anche nelle giornate più rigide, c’è sempre spazio per la bellezza e per l’arte del vivere.

In un’epoca in cui il futuro si discute tanto per il centro storico quanto per le nuove sfide del territorio, il transito’ sottocosta dell’Amerigo Vespucci assume una valenza quasi rituale: un gesto d’ammirazione che, come una carezza del mare, incoraggia il pensiero collettivo su valori antichi e fondamentali. Termoli risponde a questo richiamo, trasformando una breve parentesi tempestosa in un’occasione di riflessione e di celebrazione del proprio passato, e al contempo in uno stimolo per affrontare con coraggio le sfide del domani.

La scena, immortalata nei ricordi e nelle nostre cronache, si configura così come testimonianza di una tradizione viva, capace di adattarsi ai mutamenti del tempo senza perdere il suo animo fiero e poetico.

L’Amerigo Vespucci continua a essere un faro, un simbolo che rafforza il legame tra il mare, la storia e l’identità di Termoli, invitandoci a lasciarci sorprendere e ad abbracciare la bellezza in tutte le sue forme.

Emanuele Bracone