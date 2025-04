Il professore, il medico, l’uomo: il ricordo del dottor Tagliaferri tra eccellenza e umanità

TERMOLI-GUGLIONESI. «Era il 13 luglio 1975. Il sole tramontava su una giornata di festa a Guglionesi: il matrimonio di mia zia Gina. In una vecchia fotografia, sbiadita dal tempo ma intatta nel cuore, si staglia la figura del professor Giampaolo Tagliaferri accanto a mio nonno Alberto. Entrambi in abito scuro, lo sguardo sereno, complici di una lunga amicizia nata nei corridoi dell’ospedale e cresciuta fuori, nella vita vera. Un’immagine che oggi, a distanza di cinquant’anni, racconta molto più di un semplice scatto.

Il professor Tagliaferri, medico chirurgo e per anni primario dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è stato una figura centrale nella sanità molisana. Ma sarebbe riduttivo definirlo soltanto per il suo ruolo professionale. Chi lo ha incontrato – da paziente, collega o amico – lo ricorda come un uomo di rara umanità, capace di coniugare competenza e attenzione, rigore e gentilezza.

Elegante nei modi e nella presenza, capace di trasmettere calma anche nei momenti più difficili, Tagliaferri era molto più di un tecnico della medicina. Era una guida, un riferimento. La sua fama di chirurgo brillante era ben meritata, ma ciò che lo distingueva davvero era la capacità di vedere le persone prima della patologia.

Nel 1992, quel legame che univa la sua vita alla nostra famiglia si manifestò in tutta la sua forza. Ricoverata in ortopedia dopo un incidente, ho potuto toccare con mano la forza della sua presenza. Non servivano parole forti: bastava il suo nome per garantire rispetto, attenzione, umanità. Pochi giorni dopo, anche mio nonno fu ricoverato nello stesso ospedale. Il Professore entrò nel reparto, osservò la situazione e chiese senza esitazioni che fosse preparata una stanza per due. “Staranno insieme”, disse. E così fu. Un gesto semplice, ma indimenticabile.

Oggi, ricordarlo non è solo un atto dovuto: è un gesto carico di affetto, di gratitudine, di memoria. In un tempo in cui la medicina spesso sembra perdere il contatto umano, la figura del professor Tagliaferri continua a parlarci di un modo diverso di essere medico: discreto, presente, profondamente umano.

A cinquant’anni da quella fotografia, l’eredità che ha lasciato non si misura solo nei risultati clinici, ma nei volti riconoscenti, nei racconti tramandati, nelle corsie dove il rispetto si accompagna ancora alla cura. E in quel silenzioso insegnamento, c’è ancora tutto il suo valore».

“Un buon medico cura, un grande medico guarisce il cuore del paziente“.

Alberta Zulli