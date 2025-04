«Il senso civico non c’è più, ma contro il degrado e il malcostume vogliamo anche maggiori controlli»

TERMOLI. Il senso civico si è dissolto. Nonostante le ordinanze e le segnalazioni, il fenomeno delle auto in sosta irregolare continua a creare problemi di viabilità e sicurezza, come testimoniano le numerose segnalazioni da parte di cittadini esasperati.

«Grida, urla, macchine parcheggiate dove vogliono, deiezioni canine e tanta puzza. Non ne possiamo più» sono i commenti che arrivano dai residenti di via XXIV Maggio.

Un altro grave problema che affligge le strade di Termoli è quello delle deiezioni canine lasciate senza essere raccolte dai proprietari degli animali. Nonostante le ripetute ordinanze e le sollecitazioni, molte persone sembrano ignorare l’obbligo di pulire dopo il proprio cane. Questo comportamento incivile porta a una crescente sporcizia sui marciapiedi e nelle aree pubbliche, creando un ambiente poco igienico e sgradevole. Le feci canine, se non rimosse tempestivamente, non solo inquinano l’ambiente, ma possono anche rappresentare un rischio per la salute pubblica, soprattutto per i bambini e per le persone con allergie o malattie.

L’ordinanza comunale stabilisce chiaramente che i proprietari di cani sono obbligati a raccogliere le deiezioni lasciate dai loro animali e a smaltirle correttamente nei cestini dei rifiuti. Nonostante queste regole, molti cittadini continuano a trascurare la pulizia, con il risultato che le strade e i marciapiedi diventano luogo di disagio per tutti. La presenza di deiezioni canine non solo danneggia l’estetica della città, ma provoca anche una fastidiosa puzza e crea una sensazione di incuria nelle zone residenziali e pubbliche.

La questione dei parcheggi selvaggi a Termoli sembra essere un problema tutt’altro che risolto. Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini e gli interventi dell’amministrazione comunale, il fenomeno delle auto in sosta irregolare continua a creare disagi significativi in diverse zone della città, in particolare nei quartieri residenziali e nelle aree limitrofe al lungomare.

Le testimonianze raccolte da TermoliOnLine negli ultimi mesi dipingono un quadro preoccupante. I residenti esasperati hanno più volte denunciato la sosta abusiva sui marciapiedi, rendendo difficoltoso il passaggio di pedoni e, soprattutto, di persone con disabilità, e la segnaletica sembra non sortire l’effetto desiderato. Il problema appare diffuso e radicato.

La situazione non risparmia nemmeno zone centrali, dove i parcheggi selvaggi arrivano a ostacolare il transito dei mezzi pubblici. L’amministrazione comunale ha cercato di rispondere a queste criticità con diverse misure. Sono stati installati scivoli per i marciapiedi e dissuasori per impedire la sosta selvaggia, un intervento accolto con sollievo dai residenti che sperano in un ritorno alla vivibilità del quartiere. Anche l’installazione di paletti in centro, sebbene abbia suscitato alcune polemiche legate alla carenza di parcheggi, mira a contrastare un fenomeno che non può essere giustificato dalla mancanza di stalli.

Resta fondamentale un’azione sinergica tra controlli più severi da parte delle autorità competenti, una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada e, parallelamente, una riflessione sulla disponibilità e l’organizzazione degli spazi di sosta in città.

L’amministrazione, con l’obiettivo di preservare la vivibilità e il decoro di Termoli, ha anche ribadito che l’accesso alle aree pubbliche destinate al gioco dei bambini è vietato ai cani, salvo nei casi di accompagnamento di persone invalide.

Chi non rispetta questa ordinanza può incorrere in sanzioni amministrative, a dimostrazione dell’importanza di garantire un comportamento civile e rispettoso nei confronti della comunità e dell’ambiente urbano. Le deiezioni canine non solo danneggiano l’estetica delle strade, ma rappresentano anche un serio rischio per la salute pubblica.

La speranza dei residenti è che l’attenzione mediatica e gli interventi concreti possano finalmente arginare la piaga dei parcheggi selvaggi e delle deiezioni canine, restituendo decoro e sicurezza alle strade di Termoli.

Alberta Zulli