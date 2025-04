Il vescovo Palumbo su Papa Francesco: «Ha incarnato la paternità di Dio con misericordia e tenerezza»

TERMOLI. Dopo aver lasciato ieri spazio ai messaggi congiunti di Ceam e Provincia ecclesiastica del Molise, assieme agli altri presuli, arriva oggi il ricordo personale e la riflessione del vescovo Claudio Palumbo, da due mesi alla guida della diocesi di Termoli-Larino, sulla morte di Papa Francesco.

«La scomparsa di Papa Francesco è un momento di grande tristezza dal punto di vista umano, perché egli ha incarnato pienamente la paternità di Dio, trasmettendo un messaggio di Misericordia e tenerezza che resterà come preziosa eredità per la Chiesa e per il mondo intero», le parole pronunciate a margine della celebrazione della Madonna a Lungo, al termine del pellegrinaggio che ha unito i due Santuari mariani termolesi, quello delle Grazie, fino alla Vittoria.