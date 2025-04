TERMOLI. Il mondo del volontariato e della Protezione civile ha dato sfoggio per l’ennesima volta di quanto sia davvero insostituibile nella società che oggi viviamo. Dalle missioni a Roma e in Vaticano a supporto delle celebrazioni per la morte di Papa Francesco, alla crescita nel territorio con presidi di sicurezza e prevenzione, come nell’occasione dell’apertura della nuova sede dei Vigili del fuoco volontari, che hanno radunato l’humus del Terzo settore, assieme alle istituzioni.