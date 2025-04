Incidente in viale San Francesco, tre i veicoli coinvolti

TERMOLI. Per fortuna conseguenze fisiche non proporzionali all’impatto, quelle registrate dai conducenti dei tre veicoli coinvolti in un incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in viale San Francesco, all’altezza del distributore di carburante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che per fortuna non ha dovuto trasportare nessuno nel vicinissimo Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Coinvolte una Citroen, una Toyota e una Mini Cooper, tutti con direzioni differenti. La Mini stava uscendo dall’area della stazione di servizio, primo urto con la Toyota, che ha poi colpito la Citroen, veicoli finiti sul cordolo dell’impianto di rifornimento. Danni ingenti alle macchine ed è scoppiato l’air-bag alla Citroen.