Inseguendo lo “Zecchino d’Oro” nei ruggenti Anni 80

TERMOLI. Negli anni ’80, anche a Termoli si sono tenute le selezioni canore dello Zecchino d’Oro, regalando a tanti bambini dell’epoca l’emozione di salire su un palco, cantare e magari sognare di approdare all’Antoniano di Bologna. Oggi quei piccoli artisti potrebbero essere splendidi cinquantenni (o più) che, almeno per un giorno, hanno inseguito il sogno di diventare il nuovo Popoff, di intonare Il coccodrillo come fa, Volevo un gatto nero o Il torero Camomillo. Grazie alla selezione fotografica dell’evento del 1981, curata da BC Foto, invitiamo tutti a sfogliare gli scatti: magari qualcuno si riconoscerà tra i protagonisti di quell’indimenticabile esperienza! E se così fosse, fatecelo sapere in redazione: sarebbe bello riportare alla luce i ricordi di quegli anni.

All’evento termolese non partecipava Cino Tortorella, meglio noto come il leggendario Mago Zurlì, ma sul palco c’era una figura altrettanto carismatica: Richetto, all’anagrafe Peppino Mazzullo, comico e intrattenitore che sapeva strappare sorrisi ai piccoli cantanti e al pubblico. Ma la vera sorpresa fu la presenza di Mariele Ventre, fondatrice e storica direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, che fece tappa a Termoli per assistere di persona alle selezioni. La grande Mariele, anima e cuore dello Zecchino, ha diretto il coro per oltre trent’anni, fino alla sua scomparsa nel 1995, lasciando un’eredità musicale e pedagogica straordinaria.

Un pezzo di storia dello Zecchino d’Oro è passato anche da Termoli, e oggi lo riscopriamo attraverso le immagini e i ricordi di chi c’era.

Michele Trombetta