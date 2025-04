Joe Zampetti festeggia la 23ª apertura: nuovo punto vendita a Termoli con oltre 400 ingressi

TERMOLI. Si è svolta con entusiasmo e una grande partecipazione l’inaugurazione del 23° punto vendita di Joe Zampetti, la catena di supermercati per animali del gruppo Megamark e DMO Pet Care, che ha ufficialmente aperto le porte anche a Termoli. Con questa apertura, la rete consolida la propria presenza in Molise, aggiungendo una seconda “pedina” dopo il successo del negozio di Campobasso.

Il punto vendita si estende su una superficie di circa 400mq ed include anche una modernissima toelettatura consegnata nella mani del maestro Artero Pasquale Iacobelli oltre che ad un meraviglioso corner acquariologia.

La giornata inaugurale ha registrato un’affluenza straordinaria: oltre 400 visitatori, tra curiosi, clienti affezionati e tantissimi pet lovers, hanno preso parte all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e festosa. Non sono mancati momenti di condivisione, consigli utili per la cura degli animali domestici e tante coccole per i veri protagonisti della giornata: gli amici a quattro zampe.

Immancabile la presenza delle associazioni locali con un ringraziamento particolare a loro e a tutti i clienti che hanno voluto contribuire donando un pasto per gli animali meno fortunati.

Con uno sguardo già rivolto al futuro, il gruppo annuncia che l’espansione non si ferma qui. Per l’estate 2025, è prevista una nuova apertura a Caserta, che segnerà l’ingresso ufficiale della rete in Campania. Un passo importante per un brand che continua a crescere puntando su qualità, professionalità e amore per gli animali.

Con Termoli, Joe Zampetti si conferma come punto di riferimento nel mondo pet care, portando avanti una missione chiara: prendersi cura del benessere degli animali e dei loro padroni, una città alla volta.