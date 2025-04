La benedizione dei ramoscelli d’olivo nelle ‘Palme’

TERMOLI. Al via questa mattina gli appuntamenti liturgici della Settimana Santa con la Domenica delle Palme, in cui la benedizione dei rami d’ulivo da parte del vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, ha preceduto la Santa Messa delle 10:30, in cattedrale, momento simbolico per ricordare l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme.

Celebrazioni seguite d Stefano Leone, che ha raccolto la testimonianza del presule bassomolisano.

La giornata prosegue con la celebrazione pomeridiana alle 18:30, impreziosita dalla presenza del vescovo.