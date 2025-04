La forestazione urbana non è solo un sogno green, alla periferia di Termoli mettono radici 1.250 alberi

TERMOLI. Tante volte ci siamo occupati di via delle Tamerici e sempre per problemi di urbanizzazione: oggi passiamo al livello di forestazione urbana, poiché è una delle aree prescelte per mettere radici al circuito di Rete Clima, con cui il Comune di Termoli ha stretto un patto green.

Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, a dimora 1.250 nuovi alberi.

Una cerimonia che più verde non si poteva, tra pettorine e lo sfondo bucolico alla periferia Sud di Termoli, dove oltre ai referenti del progetto, la direttrice regionale della importante compagine creditizia, Alessandra Modenese, il fondatore di Rete Clima Paolo Viganò, e dipendenti, funzionari e clienti di Intesa Sanpaolo, c’era la struttura dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Termoli, capitanata dall’assessore Silvana Ciciola, col dirigente Gianfranco Bove e l’architetto Emanuele Iorio, tra gli altri, ma anche l’agronomo Marco Maio e Giuliano Rainone per il consorzio Stabile Terra.

Sinergia trasversale per realizzare questa parte di città boschiva, a pochi metri dalle abitazioni.

Il progetto si chiama “Think Forestry,” un’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Rete Clima, che punta alla forestazione urbana e alla tutela del capitale naturale. La giornata ha visto l’avvio della messa a dimora di 1.250 piante autoctone, con l’obiettivo di rigenerare l’ambiente urbano e periurbano, creando nuovi spazi verdi per la comunità locale.

Durante l’evento, l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio, auspicando la possibilità di estendere progetti simili in altre aree comunali. “La nostra città guarda al futuro con nuovi occhi, puntando su sostenibilità e rinaturalizzazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

La direttrice regionale di Intesa Sanpaolo, Alessandra Modenese, ha espresso l’orgoglio del Gruppo per il supporto a un progetto che contribuisce concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici. “Con la piantumazione di 1.250 alberi, oggi gettiamo le basi per un ambiente urbano più sano e resiliente,” ha spiegato.

Anche Paolo Viganò, presidente di Rete Clima, ha ribadito che queste iniziative non rappresentano soltanto un gesto ambientale, ma un vero e proprio investimento nel benessere delle generazioni future.

L’evento odierno è parte della più ampia campagna nazionale “Foresta Italia,” sostenuta da Rete Clima con il supporto di Coldiretti e PEFC Italia. Grazie all’impegno di realtà pubbliche e private, Termoli si pone come esempio virtuoso di collaborazione per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.

Con questa iniziativa, Intesa Sanpaolo e i partner dimostrano come sia possibile trasformare le città in luoghi sostenibili, dove natura e comunità possono convivere in armonia. Termoli segna così un altro passo verso un futuro più verde e consapevole.