«La morte di Papa Francesco non spegne la sua luce»

«C’è un’immagine che non dimenticherò mai. Il 27 marzo 2020, mentre il mondo lottava contro la pandemia, una scena di straordinaria solitudine ha segnato un momento di profonda riflessione. Piazza San Pietro deserta, una città silenziosa, e una figura solitaria che pregava sotto una pioggia incessante: Papa Francesco. Non c’erano folle ad applaudirlo, nessun frastuono, solo lui, la croce, e il cielo grigio che sembrava rispecchiare la sofferenza del mondo intero.

In quella scena, Papa Francesco ha mostrato una forza silenziosa che ha ricordato il sacrificio di Gesù. Così come il Cristo si è ritirato in solitudine per pregare nel Getsemani, anche il Papa, da solo sotto la pioggia, ci ha ricordato che la vera fede si manifesta non nei grandi gesti pubblici, ma nei momenti di solitudine e di lotta interiore. Quella preghiera solitaria è diventata un atto di speranza per tutti noi, che stavamo vivendo il dolore e l’incertezza della pandemia.

Come Gesù, che ha camminato tra la sofferenza e la solitudine per amore dell’umanità, Papa Francesco ha vissuto un momento simile. La pioggia che bagnava il suo volto non era solo un elemento atmosferico, ma un simbolo del sacrificio, un richiamo a quella forza che nasce dalla fede e dalla speranza, anche nei momenti più bui. Come il Cristo sulla croce, anche lui ha camminato da solo, ma con l’umanità intera nel cuore.

Papa Francesco, con la sua preghiera silenziosa, ci ha insegnato che non sono i grandi discorsi a cambiare il mondo, ma la fedeltà alla missione di servire gli altri, soprattutto i più fragili. La sua figura, solitaria ma forte, ci ha fatto riflettere sulla nostra responsabilità verso chi soffre: i malati, gli anziani, i poveri, coloro che la crisi ha colpito con maggiore durezza. In un mondo che spesso sembra dimenticare i più deboli, il Papa ci ha chiamati a non abbandonarli, a rimanere accanto a loro, anche quando tutto intorno sembra crollare.

E ora, dopo la sua morte, quella scena sotto la pioggia assume un significato ancora più profondo. La sua morte non è solo la fine di un pontificato, ma il passaggio di un testimone. Il suo esempio di vita, la sua preghiera solitaria, il suo impegno per la pace e la giustizia non finiscono con lui. L’invito che ci ha lasciato è chiaro: dobbiamo continuare a camminare sulla sua strada, quella della compassione, della solidarietà, e del servizio agli altri. La sua morte ci ricorda che la speranza non è mai persa, che la luce della fede non si spegne, ma continua a brillare, anche nelle tenebre.

In quel silenzioso atto di preghiera, Papa Francesco ci ha insegnato che, come Gesù, anche noi siamo chiamati a vivere la fede nei momenti di solitudine e di sofferenza. È in questi momenti che la vera speranza emerge, quando restiamo fedeli al nostro impegno, anche quando non c’è pubblico ad applaudirci, quando le circostanze sembrano metterci alla prova.

Oggi, più che mai, il messaggio di Papa Francesco vive nei nostri cuori. La sua morte non spegne la sua luce, ma ci spinge a continuare a pregare, a sperare e a lottare insieme per un mondo migliore. La sua vita, la sua preghiera sotto la pioggia, e il suo insegnamento rimangono come un faro di speranza, per tutti noi».

Alberta Zulli