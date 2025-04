La nave scuola “Amerigo Vespucci” domenica “veleggia” sottocosta sul litorale termolese

TERMOLI. La nave scuola della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci” sarà in navigazione a meno di due miglia dalla costa termolese prima di raggiungere Durazzo.

A seguito degli accordi intercorsi tra il sindaco di Termoli Nicola Balice e il Comandante di Stato Maggiore della Marina Militare Ettore Socci, si comunica che nella giornata di domani, domenica 6 aprile, il veliero della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci transiterà a meno di due miglia dalla costa termolese intorno alle ore 14.

Nella giornata odierna, una delegazione dell’amministrazione comunale di Termoli composta dal sindaco Nicola Balice, l’assessore Paola Cecchi e i consiglieri comunali Vincenzo Sabella, Salvatore Di Brino e Francesco Rinaldi, grazie all’interessamento dell’Anmi regionale (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), ha fatto visita in mattinata a Ortona alla Nave Ammiraglio “Amerigo Vespucci”.

Il Sindaco Balice ha successivamente incontrato e consegnato, a nome della città, una targa ricordo dell’evento al primo Tenente di Vascello prima di incontrare il comandante dell’imbarcazione Giuseppe Lai.

“Il saluto di Termoli al veliero della Marina Militare italiana simbolo del nostro Paese in tutto il mondo”, così recita in calce la targa consegnata a bordo dell’imbarcazione in una giornata in cui migliaia di persone hanno voluto visitare uno dei simboli più rappresentativi della tradizione marinara e del saper fare italiano.

L’Amerigo Vespucci salperà da Ortona domattina, domenica, per transitare a meno di due miglia dalla costa termolese a vele spiegate, tra le opre 13,30 e le 14, prima di proseguire in direzione di Durazzo.