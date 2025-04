La “Prima…Vera Over 75”: domenica 4 maggio il ristobar ‘La Vida’ regala balli, divertimento e una cena agli anziani

TERMOLI. Quanto sono preziose le generazioni dai capelli d’argento, lo sentiamo dire spesso – a dire il vero una volta lo si avvertiva di più, ma ora tutto scorre in modo così frenetico – ma chi effettivamente si prodiga per loro?

Nonni e nonne, persino bisnonni e bisnonne, oggi sono ancora di più il fulcro della nostra società e accudiscono, formano e crescono i nipoti, spesso sostengono intere famiglie.

Così, nel pieno spirito di riconoscenza ‘sociale’, la proprietà del locale “La Vida”, di via dei Palissandri, bar-ristorante-self-service e luogo di aggregazione tra i più frequentati della costa, ha deciso di omaggiare una fetta speciale della nostra popolazione: gli over 75.

Nasce con questi presupposti la manifestazione “Prima…Vera Over 75”, riservata proprio a chi ha raggiunto tre volte di file le nozze d’argento con la vita.

La data indicata è quella di domenica 4 maggio e in questa iniziativa Termolionline è partner, in questo che è il 18esimo anno di attività informativa, stiamo per diventare maggiorenni… giocando sui numeri.

Una giornata di autentica festa, che abbina la stagione primaverile alla primizia socialmente rilevante, dove ci saranno balli, musica, divertimento e una cena ‘servita’ totalmente gratuita, insieme alla maestra di ballo Violetta e al dj Alex Latino.

Duecento circa i posti che verranno allestiti per garantire un pomeriggio e una serata da ‘sballo’ a ‘La Vida’, nello spirito che a questo nome si riconduce, appuntamento ideale per chiudere due settimane di spensieratezza, ma anche riflessioni sul ruolo nella comunità, con la Pasqua che ormai bussa alle porte e i ponti successivi.

Occasione magnifica per trascorrere ore liete assieme ad amici e anche per scoprirne di nuovi, in un contesto di socialità diffusa all’insegna della simpatia, dell’accoglienza e della cordialità.

Non perdere tempo, info e prenotazione tavoli: 347.8572557-0875.755235.

‘La Vida’ ti aspetta, domenica 4 maggio e ci saremo anche noi di Termolionline a documentare l’evento che spalanca le porte alla bella stagione.