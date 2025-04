TERMOLI. Lido La Lampara: Stagione 2025 al via con un’anteprima primaverile!

Anche quest’anno il Lido La Lampara, storico punto di riferimento sul lungomare nord di Termoli, ha anticipato l’apertura per offrire ai suoi ospiti un’esperienza di gusto e relax già a partire dal 1° aprile.

Con l’arrivo della bella stagione e in vista del lungo ponte primaverile che include Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, siamo pronti ad accogliervi con ristorante, pizzeria (da giugno), bar e spiaggia attrezzata.

Un’oasi di relax e gusto sul mare

Il Lido La Lampara è molto più di un semplice stabilimento balneare: è un luogo dove il mare, la buona cucina e l’ospitalità si incontrano per regalare momenti indimenticabili, come sottolinea il titolare, Domenico Venditti, ormai con pluridecennale esperienza nel settore e anche riferimento molisano del Sib-Confcommercio.

Grazie all’apertura anticipata della spiaggia, se il meteo lo permetterà, potrete godervi già da prima di Pasqua le prime giornate di sole in riva al mare, approfittando della tranquillità della primavera e del nostro servizio di ristorazione, disponibile a pranzo con piatti curati e selezionati.

Ristorazione e Servizi

Durante la primavera, il ristorante sarà aperto a pranzo, con un menù che valorizza le eccellenze del territorio, incentrato su piatti di pesce fresco e la possibilità di ordinare prelibate crudité su richiesta. Per chi preferisce la carne, il nostro chef ha pensato a proposte gustose e ricercate, senza dimenticare le opzioni dedicate a chi ha intolleranze alimentari, con piatti adatti anche ai celiaci.

Il bar, attivo dalle 9:00 del mattino fino al tardo pomeriggio, sarà il punto di riferimento per una colazione vista mare, un aperitivo al tramonto o una pausa caffè in totale relax.

Per garantire comfort in ogni situazione, la struttura dispone di un’ampia veranda e una sala interna climatizzata, perfette anche in caso di giornate più fresche o di tempo incerto. Quando le temperature lo permetteranno, sarà possibile pranzare sulla suggestiva terrazza vista mare, godendo appieno della brezza marina e del panorama unico del lungomare di Termoli.

Ampia disponibilità per pranzi di lavoro, eventi privati, piccoli banchetti, comunioni, cresime e compleanni, con la possibilità di personalizzare il menù e gli allestimenti in base alle vostre esigenze.

Per i più piccoli, il lido è dotato di un’area giochi sulla spiaggia, già allestita per permettere loro di divertirsi in sicurezza, mentre i genitori si rilassano a tavola.

Pasqua e Pasquetta: Menù Speciali per le Feste

Per celebrare al meglio le festività pasquali, il nostro chef ha creato tre menù speciali, pensati per soddisfare ogni palato. Potrete scegliere tra un menù di mare, un menù di terra e un menù dedicato ai più piccoli, per un’esperienza gastronomica autentica e ricercata.

Menù di Pesce – 50€ a persona

Prosecco di benvenuto

Antipasto: Delizie del Mar Adriatico

Primi: Scrigno di burrata con crema di scampi, mousse di polpo ai quattro formaggi

Secondo: Assaggio di frittura di calamari

Sorbetto al limone

Dolce: Colomba e tiramisù della casa

Inclusi: Coperto, caffè, acqua e vino

Menù di Carne – 50€ a persona

Antipasto all’Italiana

Primo: Lasagna della tradizione

Secondo: Arrosto misto con insalata capriccio

Sorbetto al limone

Dolce: Colomba e tiramisù della casa

Inclusi: Coperto, caffè, acqua e vino

Menù Bambino – 30€ a bambino

Antipasto: Prosciutto e mozzarella

Primo: Fusilli al pomodoro

Secondo: Cotoletta con patatine

Dolce: Colomba

Inclusi: Coperto, acqua e bibita

Verso l’estate: novità e appuntamenti

Con l’arrivo dell’estate, il Lido La Lampara si prepara ad accogliervi con un’offerta ancora più ricca. A partire da giugno, il ristorante sarà aperto anche a cena, con la pizzeria con forno a legna, per deliziare i nostri ospiti con pizze fragranti e ingredienti di qualità.

La cantina dei vini propone una selezione accurata di etichette locali, privilegiando produttori del Molise, dell’Abruzzo e della Puglia, per accompagnare i piatti con i migliori sapori del territorio.

Non mancheranno attività sportive e ricreative, con campi da beach volley, noleggio pattini, corsi di Sup e Windsurf con istruttori qualificati, per vivere il mare a 360°.

Un’esperienza unica sul lungomare di Termoli

Che sia per una pausa pranzo infrasettimanale, un weekend di relax in riva al mare o una serata estiva con pizza e vino, il Lido La Lampara è pronto ad accogliervi con la sua ospitalità e la sua cucina autentica.

Vi aspettiamo sul lungomare nord di Termoli!

📞 Per informazioni e prenotazioni: 347.8355844 – 0875.704564.