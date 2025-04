Lungomare Nord da riqualificare, opere in degrado

TERMOLI. Ci sono evidenti problemi di degrado strutturale sul lungomare Nord Cristoforo Colombo. Se nel corso degli ultimi 3 lustri, almeno, sono state compiute alcune opere – al netto dei giudizi complessivi – che hanno reso più attrattivo il litorale, così non è accaduto per quelle opere in cemento armato e murali che rappresentano il sostegno tra piano stradale e spiaggia.

Ci sono state segnalate diverse criticità, tra cui ferri che spuntano dalla ‘balconata’ che si trova nel tratto di spiaggia libera compreso tra gli stabilimenti balneari “La Piovra” e “Sirena Beach”.

In prossimità della stagione turistica, visto anche il periodo pasquale e i ponti del 25 aprile e Primo Maggio, tante persone si riverseranno sull’arenile e avere questi “problemi” a vista non è il massimo, anche per la loro sicurezza.

Esortiamo, dunque, a un intervento di messa in sicurezza, che possa ripristinare quelle condizioni di fruibilità della spiaggia, senza incorrere in rischi.

Ma l’aspetto di deterioramento dei manufatti è visibile anche nel tratto che prosegue verso il centro.

Occorrerebbe un progetto di riqualificazione più ampio, capace di restituire decoro a uno dei segmenti di costa adriatica più frequentati e non solo in Molise. Anche questo è il biglietto da visita di una città a vocazione turistica.

Emanuele Bracone