Madonna a Lungo ‘speciale’ per gli anziani dell’Opera Serena

TERMOLI. Oggi, giovedì 24 aprile, celebrata un’edizione speciale della Madonna a Lungo, un evento che si svolge il Martedì di Pasqua, ma che quest’anno ha avuto un’appendice al Santuario per gli anziani.

La giornata non è solo un momento di devozione e tradizione, ma anche un’occasione per rafforzare i legami sociali, in particolare con gli ospiti della casa di riposo Opera Serena.

Gli eventi precedenti: un percorso di condivisione

Nel corso del mese di aprile, come voluto dal presidente, Bruno Verini, la comunità ha vissuto diversi momenti di aggregazione. Tra questi, l’incontro dell’11 aprile, che ha visto la partecipazione dell’associazione Sorridere Sempre e degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, portando gioia e allegria agli anziani della casa di riposo. Inoltre, il 29 aprile è previsto un evento teatrale dal titolo ‘Intervista ai Discepoli’, con la collaborazione del maestro Ottavio e il suo coro, un’iniziativa che promette di coinvolgere gli ospiti in un’esperienza culturale e interattiva.

La Madonna a Lungo: un ponte tra generazioni

L’evento di oggi rappresenta un momento di unione tra la comunità e gli anziani, sottolineando l’importanza della solidarietà intergenerazionale. La casa di riposo Opera Serena, situata in via Napoli, 3 a Termoli, è da decenni un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani. Qui, oltre alla cura sanitaria, si promuovono attività ricreative e culturali che permettono agli ospiti di sentirsi parte attiva della società. La celebrazione della Madonna a Lungo si inserisce perfettamente in questa filosofia, offrendo agli anziani un’occasione per partecipare a un evento significativo e sentito dalla comunità.

Un messaggio di speranza e continuità

Questa edizione speciale della Madonna della Vittoria non è solo un momento di preghiera, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e per ricordare che la tradizione vive grazie alla partecipazione di tutti. La comunità di Termoli dimostra ancora una volta che la fede e la solidarietà possono essere strumenti potenti per creare legami e offrire conforto a chi ne ha più bisogno.

Che questa giornata sia un simbolo di continuità e speranza, un ponte tra passato e futuro, tra giovani e anziani, tra tradizione e innovazione.