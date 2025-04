Nek all’Arena del Mare: la “data zero” è a Termoli il 26 giugno

TERMOLI. L’estate musicale di Termoli si arricchisce di un nuovo, attesissimo appuntamento: il 26 giugno 2025 l’Arena del Mare 42°15° ospiterà Nek con il suo tour “NEK HITS – LIVE 2025”. La notizia è stata confermata direttamente dall’artista, che l’ha annunciata con entusiasmo sul suo profilo Instagram ufficiale, scrivendo:

*“Ogni volta che annuncio dei nuovi concerti non posso fare a meno di pensare alla grande festa che ci aspetta quest’estate e non vedo l’ora.

26/06/2025 TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42°15° DATA ZERO

Con la testa sono già lì. Dove ci vediamo? 🔥”*

L’artista ha inoltre annunciato che le prevendite per il concerto di Termoli apriranno martedì 22 aprile 2025, a partire dalle ore 18 su TicketOne e nei punti vendita abituali. L’ingresso per la tappa di Riccione, prevista per il 5 agosto, sarà invece gratuito.

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è uno dei cantautori italiani più longevi e amati. Nato a Sassuolo nel 1972, ha raggiunto il successo internazionale nel 1997 con “Laura non c’è”, diventata un cult anche all’estero. Il suo repertorio vanta successi come “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Almeno stavolta”, “E da qui”, “Sei solo tu”, “Ci sei tu”, “Uno di questi giorni” e la sua interpretazione di “Se telefonando”, presentata a Sanremo.

Oltre al tour, Nek è stato protagonista anche in televisione, conducendo la quarta edizione del programma “Dalla Strada al Palco” su Rai 1.

Il concerto di Nek sarà uno dei momenti clou di un’estate esplosiva per l’Arena del Mare 42°15° di Termoli. Tra gli altri artisti e spettacoli in programma ci saranno Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Luchè, Lucio Corsi, Nayt, Wind, Kool & The Gang, Fabri Fibra, e show come quelli di Enrico Brignano, Sister Act – Il Concerto, il Big Comedy Ring Show e Gianluca Guidi con “Sinatra”.

L’Arena si trova a Termoli, in Viale Marinai d’Italia, e per restare aggiornati sugli eventi è possibile seguire il profilo Instagram ufficiale @arenadelmare4215.

Un’estate piena di emozioni e musica. Prepariamoci a cantare.