Nel cuore di Termoli: sport, salute e solidarietà

TERMOLI. Si è appena conclusa l’undicesima edizione della passeggiata non competitiva “La Corsa del Cuore”, un evento che ha unito passione per lo sport e sensibilizzazione sulla salute. Con un percorso completamente pedonale di 7 km, i partecipanti hanno attraversato il borgo antico e il lungomare nord di Termoli, godendo di una giornata perfetta grazie al sole che ha illuminato la manifestazione.

Prima della partenza, un minuto di silenzio per il doveroso raccoglimento nel lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

L’iniziativa, organizzata da Avis Termoli, Lilt Campobasso e la società di Atletica Leggera Runners Termoli, ha registrato 156 iscrizioni, colorando la città con una vivace atmosfera di festa e movimento. Il podio ha visto Piero Biagio Mignogna e Candida Pascale, entrambi atleti della Runners Termoli, raggiungere il traguardo per primi. Argento per Akim Antonicchio e Violante Menadeo, anch’essi tesserati per la Runners Termoli, mentre la terza posizione è andata a Ricciuti Nicola della Larino Run e Stefania Di Lisa della Runners Termoli.

Sport e prevenzione: il cuore dell’evento

Oltre alla gara, l’evento ha avuto un forte valore sociale e sanitario, mirato a promuovere l’attività fisica come strumento di benessere e prevenzione oncologica. La Lilt Campobasso, in collaborazione con le associazioni locali, lavora da anni per diffondere la consapevolezza sull’importanza dello sport nella riduzione del rischio di malattie cardio-vascolari e tumori. L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di Termoli, ha avuto inizio alle 10 in Piazza Sant’Antonio, con una partenza aperta a tutti, inclusi camminatori e ciclisti, sottolineando il valore della partecipazione e dell’inclusione.

Praticare regolarmente attività fisica aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo, protegge il cuore e favorisce un generale stato di salute. Il grande successo dell’evento dimostra quanto la comunità apprezzi queste iniziative e quanto sia importante continuare a promuovere il movimento a tutte le età.

Un evento che unisce la comunità

Grazie alla sinergia tra le associazioni e al coinvolgimento degli sportivi, “La Corsa del Cuore” ha confermato il suo ruolo centrale nella promozione della salute e della solidarietà. A tutti i partecipanti è stato consegnato un pacco gara, simbolo di un’esperienza condivisa che ha reso speciale questa giornata.

L’appuntamento con lo sport e la prevenzione si rinnova anno dopo anno, consolidando un’iniziativa che continua a crescere e a rafforzare il legame tra la città di Termoli e i suoi cittadini.