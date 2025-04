«Non si ferma il vento con le mani», frontiere di Chat Gpt e dell’intelligenza artificiale al servizio delle imprese

TERMOLI. Non si ferma il vento con le mani, le frontiere dell’intelligenza artificiale esplorate ieri al largo Martiri delle Foibe, nella sede di Scuola e Lavoro, in un seminario rivolto agli imprenditori del territorio, che in oltre 30 hanno risposto a questo invito.

Sessione iniziata al mattino e terminata a fine giornata, nel corso: “Chat GPT per Imprenditori e Manager”. Due livelli, in questo evento formativo, organizzato da Rino Muccino in collaborazione con Paola Ialongo, Family Banker di Banca Mediolanum, e Academy RedOrange. L’evento, dedicato a imprenditori e manager, ha offerto un’intera giornata di formazione intensiva per approfondire l’utilizzo di ChatGPT, uno strumento sempre più indispensabile nel mondo degli affari.

Sotto la guida esperta di Riccardo Rossi, coach e formatore specializzato nel settore meccatronica, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare strategie avanzate per migliorare la produttività e la comunicazione aziendale. Dal prompt design ai progetti personalizzati in ChatGPT, il corso ha coperto un ampio spettro di argomenti, con esercitazioni pratiche e approfondimenti teorici.

Oltre a sessioni interattive e momenti di discussione, la giornata è stata arricchita dalla testimonianza diretta di Rino Muccino, che ha condiviso come l’implementazione di ChatGPT abbia migliorato le performance della sua azienda.

Presente anche una figura storica della pallavolo italiana, come Franco Bertoli, medagliato alle Olimpiadi di Los Angeles, che ora svolge consulente come mental coach, intervenuto nel corso del pomeriggio.

“Crescere insieme, innovare da protagonisti” è stato il motto di questa iniziativa formativa, che ha visto manager e imprenditori confrontarsi e apprendere in un’atmosfera collaborativa. Con l’impegno a integrare le nuove tecnologie nel mondo del lavoro, i partecipanti hanno dimostrato grande interesse nell’adozione di soluzioni come ChatGPT per affrontare con successo le sfide del mercato.

Grazie al supporto organizzativo di Academy RedOrange, ai materiali didattici forniti e alle esercitazioni pratiche, i partecipanti sono tornati a casa con competenze concrete e idee innovative da applicare subito nelle proprie realtà professionali.

