Ora basta! Dobbiamo impedire questo “sfacelo”

TERMOLI. Diviene difficile non ripetersi, ma il sentimento di disprezzo per coloro che danno addosso alla nostra città, deturpandola, cresce esponenzialmente.

Ora basta!

Si sta creando una piccola filiera virtuosa, quella che vede cittadini con la C maiuscola, denunciare e segnalarci le nefandezze compiute da chi non ha rispetto di Termoli e del suo territorio, che amplifichiamo e poi provochiamo gli interventi di rimozione o sequestro.

Non vogliamo abdicare a questo ruolo di sentinelle del decoro urbano, ma vogliamo anche che si cominci a invertire la rotta, perché è assurdo che si continui impunemente a trattare ogni spazio come fosse discarica.

A distanza di appena un paio di settimane circa, ci risiamo, in piazza Giovanni Paolo II.

«Solito posto Piazza Giovanni Paolo II, solito sversamento, solito punto discarica ormai famoso per tutti gli incivili, come i casi precedenti il tutto alla luce del sole perché questi rifiuti misti ingombranti e secco residuo sono stati abbandonati nel pomeriggio di ieri nell’indifferenza dei tanti che transitano su questa strada trafficatissima via America».

A questo punto le foto-trappola o le telecamere devono essere assolutamente insediate e operative, così da stangare gli autori di questi abbandoni inqualificabili, che avvengono in luoghi davvero assai frequentati. Domani sarà fiera mensile, uno spettacolo coabitare tra stand e immondizia.

Emanuele Bracone