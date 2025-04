Pillole di sicurezza e prevenzione: il trasporto di merci e sostanze pericolose

Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative.

Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Trasporto sostanze/merci pericolose”:

Marco mi ha inviato una mail dove mi racconta di essere rimasto coinvolto, per fortuna marginalmente, in un incidente stradale che ha interessato principalmente un’autocisterna carica di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Da questa testimonianza ho preso spunto per parlarvi delle leggi, regole e comportamenti da rispettare per il trasporto di merci o sostanze pericolose.

La convenzione internazionale definisce “MERCI PERICOLOSE PER IL TRASPORTO” sostanze, miscele di sostanze o prodotti che possono arrecare danni anche gravi, per le persone e per l’ambiente, durante il maneggiamento e la movimentazione.

Si tratta di sostanze o miscele di sostanze e/o dispositivi e prodotti che le contengono, che, per le loro proprietà chimico-fisiche, possono essere pericolose per contaminazione e/o per reazione in determinate condizioni ambientali e causare incendi, esplosioni, esalazioni velenose, fuoriuscite corrosive, ecc.

Le situazioni di pericolo possono essere davvero molteplici, esposizione delle merci a temperature elevate per lunghi periodi, incidenti con perdita del carico, sollecitazioni particolari, contatto accidentale con altri reagenti o per effetto di particolari fenomeni atmosferici e ambientali ecc. ecc.

Da molti anni, la comunità internazionale ha messo in atto strategie per aumentare sempre più la sicurezza nel trasporto di merci e persone. Nel corso del tempo, le merci ritenute pericolose per la movimentazione sono state classificate raggruppandole in base alla composizione chimica e/o alle reazioni. Inoltre sono state definite norme e prassi obbligatorie a livello internazionale, per garantire un trasporto sicuro della merce pericolosa in tutto il Pianeta.

Vediamo quali sono i regolamenti internazionali per il trasporto merce pericolosa.

I regolamenti sono differenti per i diversi tipi di trasporto e sono stati redatti da specifiche commissioni delle Nazioni Unite. Essi sono validi a livello internazionale e riconosciuti e recepiti a livello nazionale da quasi tutti i paesi del mondo.

•Il Regolamento DGR ICAO IATA delinea la modalità del trasporto aereo di merce pericolosa a livello internazionale; esso recepisce alcune indicazioni delle principali compagnie aeree e dei paesi di atterraggio.

•L’IMDG CODE è il codice di regolamento del trasporto marittimo di merci pericolose a livello internazionale;

•L’Accordo ADR è una serie di norme per il trasporto di materiali pericolosi su strada, ed è un accordo a livello europeo, ma recepito anche a livello globale;

•Il Regolamento RID è l’accordo internazionale per il trasporto merce pericolosa su rotaia;

•L’Accordo ADN regola il trasporto merce pericolosa lungo le vie navigabili interne a livello europeo.

Le merci sono raggruppate in 9 classi di pericolosità a seconda della reazione che possono scatenare a causa dell’interazione di determinate condizioni ambientali con le loro caratteristiche chimico-fisiche. Si tratta della Classificazione internazionale delle merci pericolose per il trasporto, che è valida per tutti i tipi di trasporto e in tutti i paesi che aderiscono all’ONU, ma utilizzata praticamente in tutto il mondo.

Ecco le nove classi di pericolo per le merci che vengono movimentate. Alcune sono suddivise a loro volta in sotto categorie, per il trattamento specifico della reattività pericolosa:

1. EXPLOSIVES, Esplosivi

2. GASES, Gas

3. FLAMMABLE LIQUIDS, Liquidi infiammabili

4. FLAMMABLE SOLIDS, Solidi infiammabili

5. OXIDIZING SUBSTANCES, Ossidanti – Comburenti

6. TOXIC SUBSTANCES, Materie tossiche

7. RADIOACTIVE SUBSTANCES Sostanze radioattive

8. CORROSIVES, Corrosivi

9. MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, Materie e oggetti pericolosi diversi.

Inoltre, ad ogni sostanza o miscela o apparecchio che le contenga, la Convenzione delle Nazioni Unite ha assegnato un numero specifico, numero UN (ONU) accompagnato ad una definizione. Questi due elementi identificano nello specifico di che merce pericolosa per il trasporto stiamo trattando.

Vi sarà capitato di vedere su alcuni mezzi o cisterne delle tabelle arancioni con numeri e lettere (Kemler – ONU). Nella parte superiore della tabella viene indicato il pericolo principale della sostanza/merce trasportata:

2 emanazione di gas

emanazione di gas 3 infiammabile (gas o liquido)

infiammabile (gas o liquido) 4 infiammabile (solido)

infiammabile (solido) 5 comburente (favorisce l’incendio)

comburente (favorisce l’incendio) 6 tossico

tossico 7 radioattivo

radioattivo 8 corrosivo

corrosivo 9 pericolo di reazione violenta spontanea

Se prima del numero indicante il pericolo compare una X non può essere usata acqua in caso d’incidente o fuoriuscita della sostanza. Il doppio numero rafforza il pericolo ( es. 3 liquido o gas infiammabile; 33 liquido o gas altamente infiammabile).

Nella parte inferiore troviamo il numero ONU che identifica esattamente la sostanza (es. 1203 Benzina, 1202 Gasolio, 1075 GPL, 1223 Kerosene ecc. ecc.).

La tabella Kemler-ONU è di fondamentale importanza per le squadre di soccorso, che devono intervenire in caso di incidente o fuoriuscita di materiale o sostanze pericolose, perché gli indica subito il pericolo principale da affrontare e identifica la sostanza con le proprie peculiari caratteristiche.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente e-mail sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

IN PRECEDENZA

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco;

Estintori;

Elettricità;

Infortuni domestici;

Le cadute;

Le campagne di sensibilizzazione;

Sicurezza e prevenzione – parte 1;

Sicurezza e prevenzione – parte 2;

Piani di emergenza ed evacuazione;

I videoterminali;

Gli obblighi del lavoratore;

Le novità 2022 sui luoghi di lavoro;

I giochi per i bambini;

Giochi all’aria aperta;

Sicurezza nelle scuole;

Addobbi e luci di Natale;

Capodanno e botti in sicurezza;

Il caso Legionella;

Lampadine a Led e illuminazione;

Rumore;

Il rischio vibrazioni;

I campi elettromagnetici;

Radiazioni ionizzanti;

Scala Mercalli e Scala Richter;

Microclima;

Primo maggio e sicurezza sul lavoro;

Sicurezza e prevenzione in edilizia;

I numeri dell’alluvione e la solidarietà;

Incendi boschivi.

Comunicazioni in emergenza.

Batterie dei veicoli elettrici.

Impianti fotovoltaici.

La sicurezza dei bambini in auto.

Natale e Capodanno in sicurezza.

Bambini su moto e bici.

Incidenti e vittime sul lavoro.

La sicurezza degli elettrodomestici.

La tragedia di Bargi.

Ancora stragi sul lavoro, la tragedia di Casteldaccia analizzata da Aldo Ciccone

Giostre e sicurezza.

Intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale – parte seconda.

Intelligenza artificiale – parte terza.

Festività di fine anno, rischi e precauzioni.

Al riparo dal monossido di carbonio

Carnevale in sicurezza